Guerre en Ukraine : deux camions partis avec la collecte des sapeurs-pompiers du Gard

Ce sont deux sociétés alésiennes qui ont répondu à l'appel des sapeurs-pompiers du Gard : les entreprises de transport Capelle et Dubois ont chacun mis à disposition un semi-remorque. Ces camions transportent, depuis ce lundi matin, les 150 mètres cubes de dons récoltés par les 27 casernes du département. Il s'agit uniquement de matériel médical, paramédical et de soins pour enfants. Objectif, dans un premier temps : le centre de collecte de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, à Rouffach (Haut-Rhin), avant de rejoindre une base logistique à Medyka, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

