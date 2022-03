Guerre en Ukraine : où partent les dons des Alsaciens ?

L'aide humanitaire s'organise pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. La protection civile, la région Grand Est et l'association des maires alsaciens s'associent pour coordonner la collecte en Alsace et l'acheminement vers les bénéficiaires

La collecte s'organise en Alsace pour venir en aide aux Ukrainiens. La région Grand Est, l'association des maires et la Protection civile viennent de s'associer. Concrètement, il est possible de déposer des médicaments, des produits d'hygiène ou encore des sacs de couchage dans de nombreuses mairies alsaciennes A Molsheim, Illkirch, Burnhaupt-le-Bas ou encore à Obernai. Ensuite, des volontaires, agents des collectivités notamment vont transporter tous ces dons sur des plateformes de stockage. Avant leur transport vers l'Ukraine. Un premier convoi de 8 camions partira de Strasbourg dès samedi.

Il doit apporter dans un premier temps l'aide la plus urgente. C'est à dire du matériel médical spécialisé pour les hôpitaux et des médicaments. En fait, ce convoi s'élancera d'abord d'une base de la protection civile située à Orléans. Il desservira plusieurs sites de la région Grand Est avant d'arriver à Strasbourg où il récupérera les dons des Alsaciens. Des dons stockés dans deux plateformes logistiques de 2.500 et 5.000 mètres carrés à Strasbourg.

Ce que vous pouvez donner aux réfugiés ukrainiens - Protection civile

Une forte mobilisation

Le convoi fera ensuite la route jusqu'aux camps de réfugiés ukrainiens en Pologne et jusqu'à la frontière avec l'Ukraine où le matériel sera récupéré par les autorités du pays. Les camions rentreront ensuite en France. Un périple qui prendra environ 8 jours. Il y aura ensuite au moins un convoi par semaine vers l'Ukraine. Il faut dire que les dons affluent. Les responsables de la Protection civile du Bas Rhin affirment avoir rarement vu une telle mobilisation. "Il va falloir beaucoup de convois. Cela se remplit à une vitesse impressionnante. On a déjà environ 200 palettes récupérées dans les départements du Grand est, c'est une mobilisation exceptionnelle" explique Jean-Daniel Schell, vice-président de la délégation Bas-Rhin de la Protection civile.