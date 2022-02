Guerre en Ukraine : "Il faut privilégier le dialogue pour éviter une troisième guerre mondiale"

Quelques heures après l'annonce de l'invasion russe de l'Ukraine et l'aggravation du conflit, Nadège d'origine russe et habitante de Besançon est très inquiète ce jeudi.

Cette guerre, Nadège la co-gérante de la boutique Sinéoka, dans le centre-ville de Besançon, l'avait envisagée. Mais l'invasion russe a été un choc ce jeudi matin.

"C'est très douloureux pour moi et cela m'inquiète énormément", assure cette femme qui a quitté la Russie il y a une dizaine d'années pour s'installer à Besançon. La nouvelle, elle l'a apprise de sa sœur restée vivre en Russie. "Elle m'a envoyé un long message ce matin, en me disant que la guerre était déclarée et qu'elle était très inquiète. J'ai pensé aussi à mon cousin de 65 ans qui lui vit à Kiev. Je l'ai eu et il va bien mais il est enfermé chez lui", poursuit-elle.

J'ai foi en l'Union Européenne

Cette guerre, Nadège l'espère éclaire. "Cela peut se dégrader mais cela peut-être aussi un petit conflit. La Russie veut peut-être montrer ses muscles et s'arrêter rapidement comme elle fait parfois. C'est souvent sa tactique." Nadège ne croit pas pour l'instant à une guerre qui pourrait s'étendre davantage à l'Ukraine comme certains spécialistes peuvent le prédire.

"Je ne crois pas à une troisième guerre mondiale. Je pense qu'il faut être plus intelligent et ne pas répondre à ce conflit par une attaque. Il faut couvrir ce conflit, le rendre visible, faire parler les opposants et la population. Mais la seule solution pour s'en sortir reste le dialogue. J'ai foi en l'Union Européenne", assure Nadège.

Des conséquences commerciales ?

Les inquiétudes d'une crise économique en France à la suite de ce conflit sont présentes. Mais Nadège et son mari Bruno ne sont pour l'instant pas inquiets. "On travaille avec des artisans russes. Il n'y a pas de problèmes particuliers avec ces gens-là. Au niveau ukrainien, nous vendons aussi des produits alors est-ce qu'on va avoir des soucis d'approvisionnement, je ne sais pas mais je doute qu'on puisse couper les liens économiques avec la Russie à l'heure actuelle", assure Bruno Jacquel. Si la situation se dégrade, le commerçant s'engage à regarder encore de plus près les fournisseurs avec qui il travaille. "On ne commercialisera pas des produits de propriétaires proches des oligarques du pouvoir russe. On ne va pas cautionner cela."