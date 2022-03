Guerre en Ukraine : l'Institut D'Alzon à Nîmes envoie un camion rempli de dons pour un orphelinat

Un camion de 60 mètres cube plein à craquer de dons pour les réfugiés ukrainiens est parti ce lundi matin depuis le collège de l'Institut D'Alzon à Nîmes. Direction l'orphelinat de Bacau en Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine, ou beaucoup d'ukrainiens fuyant la guerre viennent se réfugier. Après plus d'une semaine de tri, les jeunes ont chargé un camion de vêtements, matériel médical, ou encore nourriture.

Au volant : le conducteur de poids lourd de la société Vignaux qui a gracieusement prêté un de leurs camions. A ses côtés Marie Lachaud, directrice communication de l'institut Emmanuelle d'Alzon : "Je suis très impatiente d'arriver là-bas, c'est moi qui pars, mais ce sont en fait 6 000 élèves qui partent là-bas. Des dessins, des attentions de peluches. Ce sont 44 tonnes de merci, de solidarité d'enfants qui ont trié, chargé."

"Un des "petits" disait tout à l'heure : c'est une résistance, on se bat pour eux, parce que ça pourrait être nous", Marie Lachaud, directrice communication de l'institut Emmanuelle d'Alzon

Olga est venue d'Odessa, avec sa maman Katerina, pour rejoindre des amis vivant à Nîmes. Grâce à la générosité des nîmois, elles ont maintenant leur propre appartement dans Nîmes. Après avoir été aidées, elles sont venues à leur tour participer pour donner un coup de main au moment de charger le camion. "On éprouve beaucoup d'émotions très différentes. On est très heureux que les Français nous aient aidés, et maintenant on veut aussi aider les autres"

"Mon père et mon frère sont restés en Ukraine. Bien sûr on est anxieux. On est triste, mais ici moi et ma mère, on est saines et sauves. Merci vraiment aux Français, c'est magnifique. parfois ma mère pleure, mais je lui dis que tout va bien aller. On espère être de retour bientôt à la maison, et retrouver notre famille". Olga, venue d'Odessa

Dans la grande salle du collège ça fourmille dans tout les sens : une chaine humaine d'une centaine de jeunes se passe les cartons jusque dans camion. © Radio France - Julie Gasco