Guerre en Ukraine : le Département de la Haute-Garonne finance un centre d'abri d'urgence à Kherson

Un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, le Conseil départemental de la Haute-Garonne va annoncer l'installation d'un centre d'abri d'urgence dans la ville de Kherson au sud du pays ; un centre financé par le Département, en collaboration avec l’association Ukraine Libre et le groupement des ONG Marlog.

ⓘ Publicité

La Ville de Kherson a sollicité l’aide du Conseil départemental

Le 20 janvier dernier, la Ville de Kherson a sollicité l’aide du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour l’installation d’équipements d’urgence de points de chauffage et de coworking dans des abris souterrains, notamment des sous-sols de centres commerciaux de la ville.

Le projet, estimé à 60.000 euros environ, sera voté prochainement par les élus départementaux. L’achat du matériel sera effectué par l’association Ukraine Libre et son acheminement et son installation à Kherson par l'ONG Marlog Caducei, rapidement.

Manger, dormir, se soigner

Ce centre, d'une capacité de 1.000 personnes, permettra aux habitants de rester dans une pièce chauffée avec de la lumière, de l'eau et des sanitaires. L'accès à des repas, des boissons chaudes et à internet y sera possible.

Les habitants pourront aussi recharger leurs appareils électroniques, dormir et travailler pendant plusieurs heures au chaud. Ce centre permettra également de répondre à des besoins médicaux et hygiéniques qui nécessitent de l'électricité.

La ville de Kherson très touchée

La ville de Kherson, qui a subi l’occupation russe pendant huit mois avant d'être libérée le 11 novembre 2022, subit des bombardements quotidiens. La plupart de ses infrastructures énergétiques, logistiques, résidentielles et économiques ont été détruites, cambriolées ou vandalisées.