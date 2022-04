Guerre en Ukraine, jour 46. Ce dimanche, des civils vont tenter de fuir la région assiégée de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, alors que la ville Kramatorsk, non loin, compte encore les morts après le bombardement d'une gare depuis laquelle des milliers de personnes tentaient de prendre le train.

Guerre en Ukraine : des évacuation de civils dans l'Est, une nouvelle fosse commune découverte près de Kiev

Au 46e jour de la guerre en Ukraine, l'Est du pays s'attends à une offensive majeure de l'armée russe. Dans la province assiégée de Lougansk, des trains se préparent à évacuer des civils. Mais dans toutes les têtes : Kramatorsk, qui compte encore ses morts après le bombardement de la gare depuis laquelle des milliers d'Ukrainiens tentaient de fuir. Dans le reste du pays, on pense les plaies après le retrait des forces russes. Une nouvelle fosse commune avec des dizaines de corps de civils enchevêtrés a été découverte dans le village de Bouzova, près de Kiev.

L'essentiel

L'Ukraine se dit prête à livrer une "grande bataille" dans l'est de son territoire

"Parallèlement", le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit toujours prêt à "chercher des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre"

Des évacuations de civils se poursuivent dans le Donbass, dans la crainte d'une offensive imminente

Des dizaines de victimes ont été retrouvées dans une fosse commune près de Kiev

La situation sur le front militaire

L'Ukraine évacue l'Est du pays

Deux jours après le massacre de la gare de Kramatorsk, où au moins 52 civils, dont cinq enfants, qui se préparaient à fuir ont été tués dans une frappe attribuée à un missile russe, l'évacuation de la population se poursuit.

Ce dimanche, la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, a d'ailleurs indiqué que 4.532 civils ont pu être évacués. La majorité ont quitté la région de Zaporijjia, 200 personnes ont pu quitter la ville portuaire assiégée de Marioupol et plus d'un millier ont fui Melitopol, Lysychansk, Severodonetsk, Roubijne, Kreminna et Popasna dans la région de Lougansk.

Cinq civils tués dans l'Est

Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées samedi dans des bombardements russes dans l'Est de l'Ukraine, a indiqué dans la soirée le gouverneur régional sur Telegram.

Des bombardements russes ont également touché plusieurs bâtiments dans les régions de Dnipro et de Lougansk, dimanche matin, et blessé une personne. Dans la région assiégée de Lougansk, le gouverneur local a indiqué qu'une école et un immeuble ont été touchés par des bombardements.

Couvre-feu à Odessa

Un couvre-feu est en vigueur depuis samedi soir et jusqu'à lundi matin à Odessa, le grand port ukrainien sur la mer Noire, face à la "menace" de frappes de missiles, selon les autorités locales.

Sept missiles se sont abattus dans la nuit de samedi à dimanche sur la région de Mykolayiv, à une centaine de kilomètres au nord-est d'Odessa.

Une nouvelle fosse commune découverte près de Kiev

Les corps de dizaines de civils ont été retrouvés samedi dans le village de Bouzova, près de la capitale ukrainienne Kyiv, après le retrait des forces russes, a annoncé un responsable local ce dimanche. Le nombre de morts n'a pas encore été confirmé.

Ukraine : positions et mouvements des troupes russes au 9 avril. © Visactu -

La situation diplomatique et les réactions internationales

Kiev s'attend à une attaque de grande ampleur

Après avoir retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait sa priorité de la conquête totale du Donbass, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses.

"L'Ukraine est prête pour les grandes batailles. L'Ukraine doit les gagner, y compris dans le Donbass", a affirmé le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine. "Et quand ça arrivera, l'Ukraine aura une position plus forte dans les négociations, ce qui lui permettra de dicter certaines conditions", a-t-il ajouté.

Samedi, le président Volodymyr Zelensky, avait souligné lors d'une conférence de presse avec le chancelier autrichien Karl Nehammer, qui s'est rendu à Kiev : "Nous sommes prêts à nous battre, et à chercher parallèlement des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre".

Selon plusieurs observateurs, Vladimir Poutine veut obtenir une victoire au Donbass avant le défilé militaire du 9 mai marquant sur la Place Rouge la victoire soviétique sur les nazis, point culminant du narratif militariste qu'il a imposé en Russie.

Une force militaire permanente à la frontière de l'OTAN

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a annoncé que l'Alliance préparait des plans pour une force militaire permanente à ses frontières pour prévenir toute nouvelle agression de la Russie.

"Ce que nous voyons maintenant est une nouvelle réalité, une nouvelle normalité pour la sécurité européenne. Pour cette raison, nous avons demandé à nos commandants militaires de fournir des options pour ce que nous appelons une réinitialisation, une adaptation à long terme de l'Otan", a-t-il affirmé dans une interview publiée samedi par le quotidien britannique Daily Telegraph.

Boris Johnson, premier dirigeant du G7 à Kiev

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise à Kiev samedi et promis des blindés à l'Ukraine. Il a rendu hommage à l'armée ukrainienne qui a permis de défendre Kiev et de mettre en échec "les desseins monstrueux de Poutine", selon un communiqué de Downing Street.

Le président russe Vladimir Poutine "a subi un revers. (...) Il va intensifier la pression maintenant dans le Donbass et l'Est", a mis en garde M. Johnson. "C'est pourquoi il est si vital (...) que nous, vos amis, continuions à offrir le soutien que nous pouvons", a-t-il ajouté, s'engageant à fournir à Kiev des véhicules blindés et des missiles antinavires.

Boris Johnson est le premier dirigeant du G7 a se rendre dans la capitale ukrainienne, bombardée il y a encore une semaine. "D'autres Etats démocratiques occidentaux doivent suivre l'exemple du Royaume-Uni", a commenté le président ukrainien. "Il est temps d'imposer un embargo total sur les hydrocarbures russes, d'augmenter les livraisons d'armes" à l'Ukraine.

L'Ukraine interdit toute important de Russie et appelle à en faire de même

L'Ukraine a interdit toutes les importations en provenance de Russie, l'un de ses principaux

partenaires commerciaux avant la guerre - avec des importations annuelles estimées à près de 6 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros) - et a appelé les autres pays du monde à suivre son exemple et à imposer des sanctions économiques plus sévères contre Moscou.

"Nous avons officiellement annoncé aujourd'hui l'arrêt complet du commerce de marchandises avec l'Etat agresseur", a écrit samedi la ministre ukrainienne de l'Economie Ioulia Svyrydenko sur sa page Facebook. Si, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, les échanges de biens et de services entre les deux pays étaient virtuellement inexistants, la décision de samedi fait de l'arrêt des importations une loi.

Collection Morozov

Deux tableaux de la collection Morozov, dont celui d'un oligarque russe et un autre appartenant à un musée ukrainien, exposés à la Fondation Vuitton à Paris depuis septembre, vont "rester en France", a annoncé à l'AFP le ministère de la Culture.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 4,4 millions de réfugiés

Plus de 4,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion russe le 24 février, selon les chiffres du Haut commissariat aux réfugiés (HCR). L'ONU estime par ailleurs à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.