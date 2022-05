Guerre en Ukraine : de premiers civils évacués de l'usine Azovstal, Nancy Pelosi en visite à Kiev

Au 67e jour de la guerre en Ukraine, de premiers civils ont été évacués de l'usine Azovstal de Marioupol. Le point sur ce qu'il faut retenir ce dimanche.

L'essentiel

Une vingtaine de civils, des femmes et des enfants, ont été évacués de l'usine Azovstal de Marioupol

Nancy Pelosi est en visite surprise à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky

L'actrice Angelina Jolie s'est rendue à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, auprès des déplacés

Le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine est à écouter ici

La situation sur le front militaire

De premiers civils évacués d'Azovstal

Un premier groupe de civils a été extrait dans la nuit de samedi à dimanche de l'aciérie Azovstal, dernière poche de la résistance ukrainienne à Marioupol, dans l'est de l'Ukraine.

La sortie d'une vingtaine de civils des sous-terrains de cet immense complexe industriel représente une grande première, toutes les précédentes tentatives d'évacuation ayant échoué. Le régiment Azov, qui défend cette zone industrielle, a parlé de "vingt civils, des femmes et des enfants". "Ils ont été transférés vers un endroit convenu et nous espérons qu'ils seront évacués vers Zaporijjia, sur le territoire contrôlé par l'Ukraine", a déclaré Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment dans une vidéo sur Telegram.

L'aéroport d'Odessa en partie détruit

L'armée russe a tiré des missiles samedi dans l'est et le sud de l'Ukraine, détruisant, sans faire de blessés, la piste du principal aéroport d'Odessa, ville portuaire du Sud-Ouest jusqu'ici relativement épargnée par les combats.

Un missile russe tiré de Crimée a touché la piste qui est désormais impraticable, a déclaré le gouverneur d'Odessa, Maksim Martchenko.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Nancy Pelosi en visite surprise à Kiev

La présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, a rencontré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cours d'une visite surprise à Kiev. "Merci aux Etats-Unis de contribuer à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre État", a twitté le président ukrainien pour accompagner une vidéo où on le voit, flanqué de gardes armés, accueillir Mme Pelosi et une délégation du Congrès devant la présidence à Kiev et ensuite en réunion avec la délégation américaine.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Angelina Jolie à Lviv auprès de civils déplacés

L'actrice américaine Angelina Jolie s'est rendue samedi dans la ville ukrainienne de

Lviv, où elle s'est entretenue avec des civils déplacés. La star hollywoodienne de 46 ans est une envoyée spéciale du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Angelina Jolie s'est notamment rendue à la gare de cette ville de l'ouest de l'Ukraine où elle a recueilli les témoignages de personnes déplacées et de volontaires chargés de leur prise en charge. La plupart des civils rassemblés au sein de la gare sont des enfants de deux à dix ans, ont indiqué des bénévoles.

"Ils doivent être dans un état de choc. Je sais comment des traumatismes peuvent affecter des enfants, et je sais quel réconfort peuvent leur apporter ceux qui leur montrent à quel point ils comptent", a dit Angelina Jolie, qui a posé pour des photos avec des enfants et des bénévoles.