Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne dit se préparer à "une ultime bataille" à Marioupol

Au 47e jour de la guerre en Ukraine, l'Est du pays s'attend à une offensive majeure de l'armée russe. L'armée ukrainienne dit se préparer à une ultime bataille à Marioupol, port déjà dévasté situé au sud-est de l'Ukraine. Des gendarmes français sont à Lviv pour enquêter sur les crimes de guerre. La Société Générale se retire de Russie.

L'essentiel

L'armée ukrainienne se prépare à "une ultime bataille" à Marioupol

Le chancelier autrichien se rend à Moscou, dans l'espoir d'obtenir des couloirs humanitaires

Des gendarmes français sont arrivés à Lviv, pour enquêter sur les crimes de guerre

La Société Générale se retire de Russie

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

L'armée ukrainienne se prépare à une "ultime bataille" dans le port de Marioupol

L'armée ukrainienne dit se préparer à "une ultime bataille" dans le port dévasté et assiégé de Marioupol, dans le sud-est du pays. "Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille car nos munitions s'épuisent. Ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour les autres", a écrit sur Facebook la 36e brigade de la marine nationale, qui fait partie des forces armées ukrainiennes.

Plusieurs dizaines de milliers de morts à Marioupol ?

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont probablement été tuées dans l'assaut russe contre Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky. "Marioupol a été détruite, il y a des dizaines de milliers de morts mais même malgré cela, les Russes n'arrêtent pas leur offensive", a-t-il déploré devant les parlementaires sud-coréens.

L'Est de l'Ukraine ciblé par la Russie

L'est de l'Ukraine s'attend donc à une offensive massive de l'armée russe. "La bataille pour la région du Donbass durera plusieurs jours, et pendant ces jours, nos villes pourraient être complètement détruites", a mis en garde le gouverneur de la région de Lougansk, dans le Donbass. Une partie de la région est déjà contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses, et le pouvoir russe a fait du contrôle total de cette région son nouvel objectif.

Une victoire russe dans le Donbass avant le 9 mai ?

Des analystes estiment que le président Vladimir Poutine veut obtenir une victoire dans le Donbass avant le défilé militaire du 9 mai, qui marque sur la Place Rouge la victoire soviétique sur les nazis en 1945.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Le chancelier autrichien à Moscou, pour obtenir des couloirs humanitaires

Le chancelier autrichien Karl Nehammer se rend ce lundi à Moscou, pour un entretien avec Vladimir Poutine. Il est le premier dirigeant européen à se rendre dans la capitale russe depuis le début de la guerre. Il va tenter d'obtenir des corridors humanitaires, mais n'attend "pas de miracle", a déclaré son ministre des Affaires étrangères.

Nouvelle réunion des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne

Les ministres de l'Union européenne doivent se réunir ce lundi à Luxembourg, pour faire un point et discuter de nouvelles sanctions contre la Russie.

Des gendarmes français à Lviv pour enquêter sur les crimes de guerre

Des gendarmes français sont arrivés à Lviv, dans l'ouest du pays, pour aider leurs homologues ukrainiens "dans les investigations des crimes de guerre commis autour de Kiev", a annoncé lundi l'ambassadeur de la France en Ukraine. Il s'agit de la "première" unité étrangère "à apporter une telle aide", a affirmé l'ambassadeur.

Manifestations prorusses en Allemagne

Plusieurs rassemblements prorusses controversés se sont tenus ce week-end en Allemagne, à l'initiative de l'importante communauté russophone du pays. Ses membres s'estiment victimes de discriminations depuis le début de la guerre. Environ 800 personnes se sont réunies dimanche à Francfort, sous une marée de drapeaux tricolores russes. A Hanovre, dans le nord du pays, elles étaient 600 personnes. Samedi, des manifestations se sont aussi tenues à Lübeck, dans le nord, avec 150 participants, selon la police, ainsi qu'à Stuttgart (sud-ouest).

La Société Générale se retire de Russie

La Société Générale a annoncé qu'elle mettait fin à ses activités en Russie, via la cession de la totalité de sa participation dans Rosbank, dont elle était actionnaire majoritaire. Très impliquée dans le pays, la banque française était exposée à hauteur de 18,6 milliards d'euros, dont 15,4 milliards pour Rosbank, poids lourd du secteur bancaire russe.

Ericsson suspend ses activités en Russie "pour une durée indéterminée"

Le fabricant suédois d'équipements télécoms Ericsson a annoncé la suspension de ses activités en Russie, pour une durée indéterminée. L'équipementier fournit deux des principaux opérateurs de téléphonie mobile russes. Ericsson avait déjà suspendu temporairement ses activités fin février, au début de la guerre.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 4,5 millions de réfugiés

Plus de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre, selon les chiffres du Haut commissariat aux réfugiés (HCR). 90% de ceux qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des enfants, les autorités ukrainiennes n'autorisant pas le départ des hommes en âge de porter les armes. L'ONU estime par ailleurs à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.