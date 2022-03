Guerre en Ukraine : 112 enfants morts depuis le début du conflit, Zelensky appelle Moscou à discuter

La situation humanitaire est de plus en plus compliquée, au 24e jour de l'offensive russe en Ukraine, avec 112 enfants morts depuis le début des combats et 200.000 personnes privées d'eau dans la région de Donetsk. Voici ce qu'il faut retenir de l'évolution du conflit ce samedi.

Ce samedi marque le 24e jour de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février dernier. Alors que la situation humanitaire se complique, avec désormais 112 enfants morts et 200.000 personnes privées d'eau dans la région de Donetsk, le président Ukrainien Zelensky a appelé la Russie à discuter sérieusement de "paix et de sécurité". Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée de conflit.

La situation sur le front militaire

L'armée russe dans Marioupol

L'armée russe a affirmé vendredi avoir réussi à pénétrer à Marioupol (sud-est) et combattre en centre ville aux côtés de troupes de la "république" séparatiste de Donetsk. La prise de Marioupol serait un important tournant dans la guerre et permettrait à la Russie d'assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de la Crimée annexée (sud) et les troupes du Donbass (est).

Un premier bilan après l'attaque du théâtre de Marioupol

Plus de 130 personnes ont pu être sauvées du bâtiment d'un théâtre de Marioupol bombardé par l'armée russe, mais des "centaines" d'autres demeurent sous les décombres, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le conseil municipal de Marioupol a fait état à ce stade d'au moins un blessé grave, mais pas de morts.

112 enfants morts depuis le début de l'offensive russe

112 enfants ont été tués par la guerre en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, a déclaré le parquet général ukrainien. Selon le ministère public, qui a diffusé cette information sur une boucle Telegram, 140 enfants ont également été blessés.

Des missiles supersoniques

Le ministère russe de la Défense a déclaré ce samedi avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques "Kinjal" pour détruire un entrepôt souterrain d'armements dans l'ouest de l'Ukraine. Ce type de missiles, très manœuvrable, défie tous les système de défense anti-aérienne, selon Moscou. Son utilisation est une première dans le conflit en Ukraine, selon l'agence d'Etat Ria Novosti.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Zelensky appelle à discuter sérieusement

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé ce samedi un appel à Moscou, estimant qu'il était "temps" de discuter de "paix et de sécurité" faute de quoi les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations. "Des négociations portant sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine sont la seule chance pour la Russie de minimiser les dégâts causés par ses propres erreurs", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook. "Il est temps de nous réunir. Il est temps de discuter. Il est temps de restaurer l'intégrité territoriale et la justice pour l'Ukraine", a-t-il plaidé.

Sanctions américaines

Le département américain du Commerce a placé sur liste noire une centaine d'avions russes, dont celui de l'homme d'affaires russe Roman Abramovitch et des Boeing d'Aeroflot, qui ont récemment violé les sanctions américaines contre la Russie.

Un appel à réduire la consommation mondiale de pétrole

L'Agence internationale de l'énergie a dévoilé des mesures pour réduire rapidement la consommation de pétrole, face au risque de choc causé par l'invasion russe en Ukraine. Baisser la vitesse sur route, télétravailler, rendre les transports publics moins cher... : l'ensemble de dix mesures permettrait de réduire la consommation de pétrole de 2,7 millions de barils par jour en quatre mois, l'équivalent de la consommation de toutes les voitures en Chine, selon l'AIE.

La Belgique repousse sa sortie du nucléaire

Inquiète de la flambée des prix de l'énergie due à l'invasion russe de l'Ukraine, la Belgique a décidé vendredi de repousser de 10 ans sa sortie du nucléaire, prévue en 2025.

Des "retombées économiques mondiales"

Les grandes organisations économiques internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale se sont déclarées "horrifiées et profondément inquiètes" de l'invasion russe de l'Ukraine, prévoyant de "vastes retombées économiques mondiales".

La solidarité avec le peuple ukrainien

Un corridor humanitaire devrait être ouverte ce samedi matin à 9 heures dans la région de Louhansk, a annoncé le gouverneur Serhiy Gaiday sur Telegram. "Un accord sur un corridor humanitaire a été accepté, nous allons essayer d'évacuer des civils aujourd'hui et de fournir de la nourriture. Un 'régime de silence' a été convenu pour le 19 mars à partir de 9 heures (7h00 GMT)", a-t-il ajouté.

Les besoins humanitaires se font "de plus en plus urgents", avec plus de 200.000 personnes privées d'eau dans la région de Donetsk et de "graves pénuries" de nourriture, d'eau et de médicaments, a déclaré vendredi Matthew Saltmarsh, porte-parole au Haut Commissariat aux réfugiés.

Selon le président ukrainien Zelensky, grâce aux couloirs humanitaires mis en place dans le pays, plus de 180.000 Ukrainiens ont pu s'éloigner des combats dont plus de 9.000 personnes de Marioupol. "Mais les occupants continuent de bloquer l'aide humanitaire, tout particulièrement autour des zones sensibles. C'est une tactique très connue. (...) C'est un crime de guerre", a lancé M. Zelensky. La Russie "répondra de cela. A 100%", a-t-il insisté. Depuis le 24 février, plus de 3,2 millions d'Ukrainiens ont pris les routes de l'exil, dont près des deux tiers vers la Pologne