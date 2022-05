Le point sur la solidarité à Toulouse pour aider les réfugiés et habitants d'Ukraine

Le monde de la culture et les associations se mobilisent pour aider les réfugiés ukrainiens à Toulouse et continuer d'envoyer des dons en Ukraine.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, près de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Au 27 avril, la France accueillait 70.000 réfugiés. On fait le point à Toulouse avec Nathalie Chataigner, membre de l'association Ukraine libre Toulouse.

Vous savez combien de réfugiés ukrainiens sont accueillis en ce moment à Toulouse ?

Le dernier chiffre, à ma connaissance, c'est plus de 2.000 selon la préfecture, sans compter les enfants. Mais il faut dire que beaucoup sont repartis chez eux en Ukraine.

C'est compliqué non ? Ils sont rentrés où ?

Il y a beaucoup de gens qui sont retournés à Kiev, à Irpin où on commence à reconstruire la ville. Et pour ceux qui sont toujours accueillis chez nous, ils sont principalement dans des familles d'accueil, des particuliers qui se sont portés volontaires ou chez de la famille, des amis.

Vous avez organisé ce jeudi soir un concert solidaire au Métronum avec des stars ukrainiennes ?

Ça s'est super bien passé. On a fait salle pleine, avec près de 600 personnes et ça fait vraiment chaud au cœur. Les artistes venaient de Kiev et de Lviv également. On organise un autre concert solidaire le 19 mai à l'Usine à musique avec des artistes français.

Vous avez encore besoin de dons ?

Oui, de matériel médical. On a un point de collecte toujours ouvert au Parc des expositions sur l'île du Ramier à Toulouse, du mardi au samedi de 9h30 à 16h. On a ouvert des collectes alimentaires. On a besoin de sec, de barres énergisantes, des aliments qui sont faciles à conserver. On a envoyé notre septième camion d'aide humanitaire. On a également un point de collecte à l'université Paul-Sabatier ouvert pour les réfugiés.

Est-ce que vous savez si le guichet unique mis en place par la préfecture pour délivrer des titres de séjour aux Ukrainiens qui sont chez nous, les orienter fonctionnent bien ?

Tout à fait, et énormément de bénévoles aident sur place pour traduire, pour accompagner les personnes déplacées dans les formalités.

Après avoir passé plusieurs années en Ukraine, vous êtes vous-même rentrée il y a deux ans avec votre fils en France. Vous envisagez un jour de retourner dans le pays ?

Oui. Je pense que après la guerre, le pays aura énormément besoin de se reconstruire et je pense y retourner. Vraiment, on a l'espoir que ça va se terminer, que tout ira bien, qu'on va gagner cette guerre. Marioupol subit énormément de bombardements encore ainsi que les villes qui sont occupées. Et on ne sait pas ce qui se passe là-bas, on est très, très inquiets. On a peu d'informations des personnes qui sont bloquées et la désinformation est à son paroxysme.