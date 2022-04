Guerre en Ukraine : les sanctions contre les oligarques russes sont-elles réellement utiles ?

Depuis l'invasion de l'Ukraine, de nombreux oligarques russes ont été placés sur des listes noires impliquant le gel de leurs avoirs et de leurs biens. Selon la cellule investigation de Radio France, certains se sont organisés pour contourner les mesures, d'autres n'apparaissent pas sur ces listes.

Ils sont près de 700 oligarques, politiques ou entreprises russes, a avoir été ajoutés sur la liste noire de l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. D'autres personnalités russes y figuraient déjà depuis l'invasion de la Crimée en 2014.

A quoi servent ces listes ?

Une fois sur cette liste, vos avoirs financiers (comptes en banque), vos biens mobiliers (bateaux, avions) et immobiliers (villas) sont gelés. Autrement dit, vous ne pouvez accéder à vos comptes, ni vendre ou louer vos biens. "Mais la propriété reste à la personne visée par le gel", détaille Renaud Alméras, avocat spécialiste de ces questions, auprès de la cellule investigation de Radio France. En revanche, il vous est toujours théoriquement possible d'occuper la villa. Théoriquement, puisque l’Union européenne a ajouté une interdiction d’entrer sur son territoire aux oligarques et élus russes.

En France, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé le gel de 850 millions d’euros d’avoirs financiers et de biens appartenant à des oligarques russes sur le territoire français.

Les stratégies des oligarques pour échapper aux sanctions

1. Des montages de sociétés complexes

"Il y a quelques biens immobiliers détenus en direct par leur propriétaire, mais c’est une minorité, moins de 10%", affirme Jérôme Fournel, directeur général des finances publiques (DGFiP). Les oligarques russes, en effet, ont visiblement une appétence particulière pour les montages compliqués. "Vous pouvez avoir quatre sociétés interposées entre la maison et l’oligarque qui se trouve tout en haut de la chaîne", précise Jérôme Fournel. Une vingtaine de fonctionnaires du ministère de l'Economie est donc chargée de retracer l'imbroglio de sociétés pour remonter au propriétaire, avant de pouvoir geler ses biens.

2. Utiliser un prête-nom

Autre astuce permettant d'échapper aux sanctions, rester actionnaire minoritaire de ces sociétés et utiliser des prête-noms, les actionnaires majoritaires étant souvent des proches, femmes ou enfants des oligarques. Les sanctions étant nominatives, certains espèrent ainsi échapper au gel de leurs biens. Malgré ce montage, "l’administration et la justice peuvent tout à fait considérer que l’oligarque a en réalité le contrôle effectif sur la société, prévient Jérôme Fournel. Le fait d’être actionnaire minoritaire ne nous condamne pas à l’impuissance, même si nous n'avons pas inclus l’ensemble du ménage sur la liste des personnes sous sanctions."

3. Se débarrasser de ses actions

Pour échapper aux sanctions, d’autres oligarques ont tenté de se débarrasser de leurs actions dans des entreprises. Alexey Mordashov, l’un des principaux actionnaires de TUI, multinationale allemande spécialisée dans les voyages et le tourisme, a ainsi essayé de transférer ses actions à la société Ondero Limited. Or, selon les données de la Cellule Investigation de Radio France, cette société est détenue par Marina Mordashova, avec qui l'oligarque a eu plusieurs enfants. Cette transaction a été interrompue par les autorités allemandes.

4. Tenter de faire sortir les biens du territoire français

Certaines des personnalités russes sanctionnées ont enfin essayé de faire évacuer leurs biens mobiliers du territoire français, pour éviter qu'ils ne soient saisis. Le milliardaire Igor Setchine a tenté de faire sortir son yacht Amore Vero des eaux territoriales françaises. Malheureusement pour lui, les douanes s'en sont rendu compte et le bateau a été saisi le 3 mars à La Ciotat. Il encourt une peine de cinq ans de prison et la confiscation du bien.

De nombreux oligarques n'apparaissent pas sur les listes

Au-delà de ces stratégies de contournement, certains grands noms russes ne figurent tout bonnement pas sur ces listes noires. La moitié des 20 plus grosses fortunes de Russie n'apparaît en effet sur aucune liste de sanctions (européenne, américaine et britannique), selon l'agence de presse Bloomberg.

Les règles définissant qui doit être inscrit sur ces listes seraient-elles à géométrie variable ? L'Union européenne a indiqué avoir inscrit les noms de certains oligarques sur sa liste à cause de leur participation à une réunion au Kremlin en présence de Vladimir Poutine, le 24 février. Mais d'autres oligarques, eux aussi présents à cette réunion, n'ont pas été sanctionnés par l'UE.

Selon la Commission européenne, cela serait dû au fonctionnement de la liste : les États membres proposent un nom, puis un vote à l’unanimité des Vingt-Sept est nécessaire pour qu’il soit ajouté à la liste. Il suffirait donc d'un seul vote négatif des Etats membres pour échapper aux sanctions. Or les noms de pays ayant voté négativement ainsi que leurs motivations ne sont pas rendues publiques.