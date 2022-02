Guerre en Ukraine : "Ma cousine est dans une cave avec sa famille", raconte une Ukrainienne de Toulouse

Alors que les Ukrainiens sont sous les bombes russes, leurs proches, installés en France redoutent le pire. Myla Popenko vit à Toulouse et s'inquiète pour sa famille et ses amis qui se calfeutrent un peu partout dans le pays.

Les nuits sont saccadées pour les Ukrainiens qui n'habitent plus dans leur pays attaqué par l'armée russe. C'est le cas de Myla Popenko, 38 ans, installée en France depuis presque vingt ans et à Toulouse depuis neuf ans désormais. Plusieurs membres de sa famille ainsi que de nombreux amis habitent en Ukraine et ne savent pas vraiment s'ils doivent fuir ou se calfeutrer chez eux. Elle témoigne sur France Bleu Occitanie.

Comment vont vos proches qui sont en Ukraine ?

Je n'ai pas de nouvelles depuis quelques heures, mais il y a une partie des gens qui ont évidemment très peur. Ma cousine est, depuis hier cinq heures du matin, dans sa cave avec sa famille. J'ai une tante qui habite à Otchakiv, dans le sud de l'Ukraine, qui a été bombardée et aujourd'hui, il y a des troupes russes qui sont autour de cette ville portuaire de la Mer noire.

Quels sont leurs mots, ils sont paniqués ?

Ce sont des gens qui me remontent le moral ! Ils essayent de garder le calme pour pouvoir supporter ce qui leur arrive. D'autres sont en pleurs, il y a un peu de tout, mais les gens essayent de rester calmes.

Ils essayent de quitter le pays ?

La seule information de mes proches que j'ai c'est une femme qui est médecin dans une des grandes villes d'Ukraine qui envoie actuellement sa petite fille chez mes parents qui habitent en République Tchèque, mais elle-même reste en Ukraine pour accueillir les malades.

Que vont faire vos proches, les Ukrainiens, pour se protéger ?

Ils vont prendre les armes parce qu'ils ont le droit de porter une arme. Mais il n'y a plus où acheter. Les magasins d'armement sont dévalisés depuis avant-hier. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ils attendent notre aide, l'aide européenne également. Beaucoup restent sur place pour se mobiliser et se défendre.

Certains de vos proches pourraient être réquisitionnés pour se battre ?

Certains sont déjà réquisitionnés, ce sont des hommes. Je connais plusieurs personnes en France qui sont ukrainiens et qui sont partis en Ukraine pour se mobiliser et défendre leur pays.

Le conflit existe depuis des années. Vous pensiez que Vladimir Poutine irait jusqu'à une guerre ?

Je suis désolée, je ne comprends pas votre question. La guerre est déjà là depuis sept ans. C'est vrai qu'on a commencé de l'appeler guerre en France qu'à partir d'hier. Pour nous, elle existe depuis sept ans, aujourd'hui il y a une très grande escalade, c'est vrai.

Vladimir Poutine dit qu'il veut dénazifier votre pays, ça vous fait du mal d'entendre ça ?

Oui, ça fait très mal et ses paroles n'ont aucun sens.

Vous êtes déçue par la réaction des Européens ?

J'ai du mal à répondre. Vous avez vu, il y a déjà des sanctions qui ont été prises. Emmanuel Macron parle de sanctions financières visant l'entourage proche de ce Monsieur, je pense qu'il faut qu'elles soient encore plus sévères. Couper la Russie d'une façon économique serait la première chose.

Vous voulez que les soldats français combattent avec l'armée ukrainienne ?

Je ne pourrais pas demander aux soldats français de mourir pour l'Ukraine. C'est pas normal du tout, mais qui sait ? Dans quelques heures, je vous demanderai peut-être de le faire.

Vous essayez d'organiser quelque chose à Toulouse pour aider votre pays ?

Oui tout à fait. Une manifestation est prévue ce dimanche au départ de Jean Jaurès (15h), une manifestation contre la guerre. Et ensuite, il y a plusieurs choses possibles qui sont financières pour aider l'Ukraine, les médecins et les militaires.

Vous appelez tous les Toulousains à vous rejoindre dimanche ?

Oui, c'est très important. Ce soutien est la base de tout le reste, je pense.