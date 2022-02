Guerre en Ukraine : plus de 250 personnes rassemblées à Montpellier pour la paix

Plus de 250 personnes ont participé ce samedi matin à un rassemblement Place de la Comédie à Montpellier pour protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans la foule, des ukrainiens ont pris la parole pour soutenir leur peuple et tous ont entonné l'hymne ukrainien.

Ce samedi 26 février, plus de 250 personnes ont participé à un rassemblement place de la Comédie à Montpellier pour la paix en Ukraine. Un premier rassemblement s'était déjà tenu jeudi soir à Montpellier. Cette fois, ce samedi matin vers 11 heures, des ukrainiens, des membres d'associations, des syndicalistes, des élus et des anonymes sont venus apporter leur soutien et dire non à la guerre en Ukraine. Certains brandissaient le drapeau bleu et jaune, d'autres tenaient des ballons aux couleurs de l'Ukraine, l'hymne ukrainien a été entonné.

Un appel à l'aide lancé à Montpellier pour soutenir l'Ukraine

Dans la foule qui chante en ukrainien, certains pleurent, d'autres brandissent leur drapeau fièrement. Lyudmyla, prend la parole, cette ukrainienne de 45 ans a les larmes aux yeux : "Aidez-nous, soutenez-nous nos soldats, notre peuple, ils meurent dans notre pays. Je suis née en union soviétique, je sais ce que c'est d'être dans la colonie russe. Beaucoup d'ukrainiens sont nés là-bas, on sait ce que c'est que de vivre en union soviétique, on ne le souhaite pas, on ne le souhaite à personne. Aidez-nous."

Mon peuple meurt, c'est juste inacceptable. Lyudmyla, ukrainienne à Montpellier

Artemiy, brandit le drapeau Ukrainien, lui n'a que 23 ans, jamais il n'aurait imaginé vivre une telle guerre : "Jamais. Je disais à mes amis, il y a trois ans, la guerre arrive mais j'espérais que ca n'arrive jamais. Quand je vois toutes ces photos de soldats russes et ukrainiens, c'est devenu réalité. Cela fait deux jours que je suis mal, que je ne mange plus et que je ne dors plus. Là visuellement je suis calme mais à l'intérieur de moi il y a la guerre qui se passe aussi." Dans la foule, des Russes sont présents par solidarité. Artioum est venu apporter son soutien au peuple ukrainien : "C'est abominable cette guerre, il faut condamner cette guerre. Je suis désolé aussi parce que c'est trop tard et je me sens en partie responsable de ne pas avoir arrêté cette invasion. On y croyait pas jusqu'au bout, on ne pensait pas que vous alliez être dans cette situation terrible"

Ce rassemblement est aussi l'occasion pour ces ukrainiens de l'Hérault de se regrouper à Montpellier. La grande majorité de ces ukrainiens ont décidé de se retrouver lundi pour organiser des actions communes. Pour tous les Ukrainiens, leurs familles et ceux qui souhaitent aider à Montpellier et aux alentours peuvent rejoindre le groupe Facebook : "Ukrainiens à Montpellier".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La ville de Montpellier et la Région Occitanie affichent leur solidarité avec l'Ukraine

La ville de Montpellier a hissé le drapeau ukrainien ce samedi devant l'Hôtel de Ville. La ville propose de mettre à disposition la maison des relations internationales qui deviendra un lieu de collecte d’aides humanitaires. Les ukrainiens qui souhaitent se regrouper en association vont dans un premier temps se retrouver là-bas pour organiser les actions à venir et la collecte de dons.

La présidente de la Région Occitanie Carole Delga lance également un appel à la solidarité sur twitter, la Région "soutiendra les structures, collectivités ou associations qui accueilleront les réfugiés ukrainiens." Les Maisons de Région participeront à cette démarche de solidarité en recueillant des dons, a assuré la présidente de la région Occitanie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix