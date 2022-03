Guerre en Ukraine : un Charentais livre 400 kilos de matériel médical à la frontière polonaise

Le Français Ludovic Pacciarella (à gauche) et et l'Ukrainien Georgii Grokhovskyi organisent ensemble ce convoi

Dans quelques jours, Ludovic Pacciarella troquera son trois mâts pour un poids lourd. Officier le liaison sur le Shtandart, cette réplique d'une frégate russe du XVIIIème siècle qu'on peut parfois admirer dans les ports de La Rochelle, ce matelot charentais travaille avec un équipage international. Parmi ses collègues, des Ukrainiens et des Russes partis sur le front.

Ludovic veut se rendre utile. Trois jours après les premiers bombardements en Ukraine, il active son réseau rochelais et se lance un challenge : récolter un maximum de matériel médical - uniquement des dons - à livrer au plus vite à ses contacts sur place. Son départ pour la ville de Novovolynsky, à la frontière polonaise, est prévu pour les jours à venir. Un voyage très complexe à organiser.

REPORTAGE : une livraison complexe à mettre en place Copier

Étape 1 : trouver et remplir le camion

Pas facile de trouver un poids lourd disponible en cette période de guerre, quand nombre d'autres Français, les association en têtes, tentent aussi d'organiser des convois. Mais Ludovic est un acharné. À peine un coup de fil terminé qu'il répond à un autre. Mardi dernier, après dix jours d'intenses recherches, de faux espoirs et d'annulations, le soulagement, enfin : "On a un camion ! On a un camion !".

Pharmacies, hôpitaux, associations ou encore services municipaux rochelais : Ludovic frappe ensuite à toutes les portes pour remplir son véhicule. Chaque jour, il ajuste son action selon les besoins sur place. "On m'a d'abord demandé des produits de premiers secours : désinfectant, compresses, garrots, antibiotiques... Mais je vais aussi livrer des seringues de morphine pour les blessés les plus graves, de kits d'accouchement pour les femmes enceintes ou encore des talkie-walkies."

Étape 2 : financer le trajet avant de partir

Plus de 5 000 kilomètres : un aller-retour pour la frontière polonaise, ça coûte cher. "6 100 euros", selon les calculs de Ludovic. Là encore, le charentais sollicite son entourage pour collecter des dons. A ce jour, il a déjà récolté la moitié de ce budget essentiellement dédié à l'essence. Le reste, il le mettra de sa poche. Et "c'est bien normal", selon l'intéressé.

Reste désormais à dégoter une autorisation spéciale d'acheminement, délivrée par une association. Problème : celles-ci croulent sous les demandes. En attendant, Ludovic prépare la liste de sa cargaison pour la douane. A ses côtés, George, Ukrainien installé à La Rochelle, traduit les étiquettes dans sa langue natale. Les deux hommes se sont rencontrés le matin même, et compte bien péréniser ce nouveau lien qui les uni. D'ailleurs, ils préparent déjà ensemble un deuxième convoi. "Au retour, direct, quand j'arrive en France : je repars."