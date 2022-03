Guerre en Ukraine : une famille de vignerons russe s'oppose au conflit et est "menacée de prison" en Gironde

Depuis 2010, Stanislav et Natalia Zingerenko vivent en France et s'occupent de leur propriété à Saint-Seurin sur l'Isle, le Château La Favrière. Originaires de Russie, ils sont opposés à la guerre en Ukraine et ne s'en cachent pas. Jusqu'à recevoir des menaces en provenance de leur pays d'origine.