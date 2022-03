Guerre en Ukraine : une soixantaine d'enfants réfugiés scolarisés en Alsace

Une soixantaine d'enfants réfugiés ukrainiens vont désormais à l'école, au collège ou au lycée dans les établissements scolaires d'Alsace. Le recteur de l'académie de Strasbourg a fait le point ce jeudi alors que plusieurs centaines de réfugiés ukrainiens arrivent chaque jour en Alsace.

"On scolarise à peu près 60 jeunes. A tous les niveaux. Un peu plus peut-être dans les collèges. Mais le nombre augmente tous les jours. Il y a les élèves ukrainiens, mais aussi les enfants d'expatriés qui ont quitté l'Ukraine ou la Russie. Le mot clef, c'est solidarité" explique le recteur de l'académie de Strasbourg, Olivier Faron. Il explique d'ailleurs que l'éducation nationale va avoir à s'organiser pour faire face.

"On s'organise pour que le système soit le plus performant possible pour la réussite des jeunes, c'est notre priorité. Je salue la mobilisation des enseignants et enseignantes. On aura aussi probablement des enseignantes ukrainiennes qui vont arriver. Il faut que l'on se projette pour avoir des ressources en langue ukrainienne. On va devoir construire tout cela avec les personnes qui arrivent dans notre pays" explique le recteur.

Rejoindre la capitale européenne

Parmi les élèves déjà scolarisés, il y a Marie, une jeune ukrainienne de 17 ans qui a été intégrée à l'unité pédagogique pour élèves allophones du lycée Marie Curie de Strasbourg. Elle est arrivée il y a environ 15 jours de Kiev, en Ukraine, accompagnée seulement de sa grande sœur.

"J'habitais à Kiev, c'était très dangereux. Nous avons décidé d'aller en France, à Strasbourg, car c'est la capitale européenne" explique la jeune fille, qui avait déjà dû déménager de Donetsk, sa ville natale, à Kiev, en 2014 lors de l'invasion russe du Donbass. "En Ukraine, j'avais commencé le français à l'institut linguistique" précise-t-elle. Désormais, Marie est réfugiée en France. Elle a intégré l'UPE2A, l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants du lycée Marie Curie de Strasbourg.

Dans cette unité, Marie et les autres élèves allophones (venus du Liban, de Syrie, de Russie, du Vietnam, ou encore d'Iran ou d'Albanie) ont droit à 11 heures de cours de français renforcé chaque semaine. Ils sont le reste du temps scolarisés dans une classe "classique". "L'ambiance est bonne. Tout le monde est très gentil. Tout le monde m'explique car je ne comprends pas beaucoup de termes, de vocabulaire, mais les professeurs m'aident" explique la lycéenne dans un (déjà) excellent français.

Dans la section UPE2A du lycée Marie Curie de Strasbourg, des élèves allophones venus du monde entier, dont deux Ukrainiennes, apprennent ensemble le français © Radio France - France Bleu Alsace

Si Marie est scolarisée dans une section dédiée, le nombre de places disponibles dans ce dispositif pourrait ne pas être suffisant, en cas d'afflux massif de réfugiés, notamment ukrainiens. "Une note avait souligné qu'en 2019 il y avait 900 élèves allophones scolarisés en lycée en Alsace. Dans des dispositifs différents. Ils n'étaient que 500 en 2013. Donc il y a une vraie augmentation de l'immigration juvénile. Il est clair qu'avec l'arrivée prochaine de réfugiés ukrainiens, le rectorat devra sans doute ouvrir de nouvelles places, puisque la scolarisation est un devoir pour notre institution et un droit fondamental de l'enfant d'après les conventions internationales" estime Christelle Strub, professeure de français langue seconde, agrégée d'histoire et coordinatrice de l'UPE2A du lycée Marie Curie.

En attendant, Marie, la jeune ukrainienne arrivée à Strasbourg en provenance de Kiev, apprécie déjà sa nouvelle ville. "La ville est très calme. La vie à Strasbourg, c'est comme un film. Il y a des petites maisons, des croissants, des petites rues, comme dans un film sur la France" dit-elle en souriant.