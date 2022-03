Guerre en Ukraine : voilà comment vous pouvez faire des dons en Midi-Pyrénées

Il y a urgence à aider le peuple ukrainien. Le pays est bombardé par l'armée russe depuis désormais six jours et des milliers de personnes ont fui leur pays à pied. La solidarité s'organise vite en Midi-Pyrénées, plusieurs opérations ont déjà été menées et d'autres auront lieu dans les prochains jours. Nathalie Chatainier, franco-ukrainienne et membre de l'association Ukraine Libre de Toulouse, explique sur France Bleu Occitanie comment faire des dons.

Un premier camion est déjà parti en Ukraine ?

Il est parti dimanche. Il contenait divers objets de première nécessité, des vêtements, de la nourriture, du matériel médical. Vous savez, la guerre elle dure depuis huit ans, donc l'organisation d'une aide humanitaire n'est pas nouvelle. Nous avons développé un réseau depuis des années mais dans l'urgence, nous avons lancé de nouveaux appels.

De quoi avez-vous besoin en priorité ?

D'abord d'une aide médicale, il faut soigner les blessés (civils et soldats). On travaille avec une association, l'AMCFU (Aide Médicale & Caritative France-Ukraine) qui a déjà lancé un appel aux dons aux entreprises, cliniques et hôpitaux qui ont massivement répondu aux appels.

Les particuliers peuvent aussi fournir du matériel de premiers secours?

Oui, bien sûr. Nous avons deux points de collecte. Le premier au 97 avenue de Toulouse à Bruguières (ouvert du lundi au vendredi, 9h-17h30 et le samedi 14h-17h) et le deuxième au 35 boulevard André Netwiller à Toulouse (ouvert du lundi au mercredi, de 17h à 20h).

Plusieurs villes sont bombardées. Où partent les dons?

L'aide médicale va dans les hôpitaux, c'est un réseau qui est établi depuis huit ans. On demande aussi des médicaments spécifiques qui partent en convois spéciaux. Pour les autres aides, elles partent en Pologne.

D'ici combien de temps pensez-vous que les premiers réfugiés vont arriver en France ?

Moi je dirais, dans les prochains jours même si on parle plutôt de semaines. Nous cherchons dès maintenant des familles, pour se préparer. Nous avons déjà reçu énormément d'appels. Il faut avoir la possibilité de loger une ou plusieurs personnes, essentiellement des mères et des enfants puisque les hommes ne sortent pas d'Ukraine.

RÉÉCOUTEZ - Nathalie Chatainier sur France Bleu Occitanie Copier

Vous êtes franco-ukrainienne. Comment va votre famille qui est à Kiev?

Elle va bien. Ma famille n'est pas dans des quartiers "chauds". Ils se cachent dès qu'il y a des sirènes, ils vont dans les refuges et ils attendent.

Que redoutent-ils le plus, que cette guerre dure?

On a l'espoir que ça s'arrête. Les Ukrainiens sont combatifs, les soldats et les civils qui se sont portés volontaires résistent.

Comment et où trouvez-vous espoir ?

En nous. Poutine il peut dire ce qu'il veut mais on résiste, il s'attendait à nous prendre en deux jours et ça fait cinq jours, on résiste donc il y a de l'espoir. Une nouvelle manifestation est prévue samedi matin à Toulouse ( à 10h, depuis le métro Jean Jaurès). Je pense qu'on va faire des manifestations tous les week-end tant que ce ne sera pas fini.