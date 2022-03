Guerre en Ukraine : vos dons à la Maison de la Région à Nîmes avant un convoi humanitaire samedi

Face à la situation d'urgence en Ukraine, la région Occitanie fait partir un convoi humanitaire de Toulouse samedi. Vous pouvez apporter vos dons à la maison de la région à Nîmes. Elle est installée près des arènes. Les produits à cibler, si possible, en priorité : lits des camps, sacs de couchage ou encore piles, bougies et lampes torches. Des produits d’hygiènes aussi, des produits de secours, de l'alimentation également avec, en priorité, de l'eau, des aliments instantanés ou des barres énergétiques. La Région Occitanie affrète samedi un convoi humanitaire à destination de la Pologne, "afin d’acheminer les dons recueillis aux ONG qui gèrent sur place l’accueil et l’accompagnement des réfugiés ukrainiens"."

Quels dons privilégier ?

Logistique

Lits de camps

Sas de couchage

Couvertures thermiques

Matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs)

Piles, bougies, torches

Hygiène

Gels & savons corps

Dentifrice & brosses

Couches & lait maternel

Protections féminines

Serviettes en papier

Rasoirs

Mousses à raser

Secours

Gants à usage unique

Masques chirurgicaux réutilisables et jetables

Bandages élastiques

Pansements hémostatiques

Pansements

Solution antiseptique

Alimentation

Eau

Aliments instantanés

Barres énergétiques

Fruits secs, noix

Conserves, vermicelles

Céréales instantanées

Pour rappel, un numéro vert, le 0800 70 39 00, a été mis en place par la région afin de permettre aux habitants de la région Occitanie qui souhaitent héberger des Ukrainiens ou faire des dons, de se manifester. Une page internet https://www.laregion.fr/solidarite-occitanie-ukraine est également mise à disposition des habitants pour les informer des actions menées par la Région.