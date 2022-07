Guerre ouverte entre un nouveau député de Marseille de la Nupes et sa suppléante

Ils ont partagé l'affiche de la campagne des législatives. Ils ne partagent plus rien. Farida Hamadi, 41 ans, militante non encartée des quartiers Nord de Marseille assure que Sébastien Delogu le député Insoumis de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône l'a évincée du jour au lendemain, dès le soir de sa victoire : "Le rejet a été violent. Il a refusé que je prenne la parole en me disant : "On t'a eue, on t'a utilisée, c'est la vie".

Or, Sébastien Delogu aurait, selon elle, signé devant témoins, une promesse d'embauche comme attachée parlementaire en cas de victoire avec l'ouverture d'une permanence dans son quartier. "Une promesse de travail avec une attestation sur l'honneur" assure à France Bleu Provence Christian Lestournelle l'avocat de la suppléante qui va saisir le conseil des Prud'hommes de Marseille ce lundi matin. La formatrice redoutait une précarisation car Farida Hamadi élève seule sa fille, elle avait donc exigé ces garanties par écrit "parce qu'en politique, je n'ai pas toujours confiance". La défense de l'élu consisterait, selon elle, à dire qu'il a signé sous la contrainte.

Officiellement Farida Hamadi est toujours la suppléante de Sébastien Delogu - Capture site de l'Assemblée Nationale

Aucune conciliation : la guerre est ouverte

Farida Hamadi affirme n'avoir reçu que du silence pour explication de la part des Insoumis de Marseille : "Ils m'ont supprimée de tous les réseaux, de tous les groupes que je partageais avec eux. Leur réponse a été une invisibilation". Une mise à l'écart qui semble sans retour : "On est loin de l'image que les Insoumis montrent à la télé, comme quoi ils défendent la veuve et l'orphelin. Moi j'élève seule une orpheline et aujourd'hui on rit de moi".

Le 1er juillet dernier, la militante de gauche balance tout dans un long post sur sa page Facebook. Elle y raconte le sentiment d'avoir été instrumentalisée uniquement dans le but de ramener les voix des musulmans des quartiers. Et des accusations très directes que Sébastien Delogu juge diffamatoires. Il vient de porter plainte pour diffamation auprès du procureur de la République de Marseille. Car, cette affaire ternit la belle histoire de l'ancien chauffeur de Jean-Luc Mélenchon, ex-sdf, issu des quartiers pauvres, pourfendeur des inégalités sociales.

Sébastien Delogu en larmes dans les bras de son mentor Jean-Luc Mélenchon avant de rentrer dans l'Assemblée Nationale © Maxppp - maxppp

Aujourd'hui, Sébastien Delogu refuse tout commentaire à la presse. Le candidat qui était plutôt à l'aise avec les médias lors de la campagne des législatives a choisi le silence radio, pour l'instant.