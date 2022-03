Guerre en Ukraine : les établissements médicaux de Cambo-les-Bains envoient 3,5 tonnes de matériel

Tout s'est fait un peu dans l'urgence ces derniers jours à Cambo-les-Bains. Ce jeudi 17 mars après-midi est parti un camion avec à son bord 3,5 tonnes de matériel médical professionnel d'une valeur de 12.500 euros . "Il y a des masques à oxygène et des défibrillateurs. Il y a des électrocardiogrammes et des sacs de secours, des kits urgence. Bref, on est à des années lumière de ce que nous, on pratique au quotidien en établissement de rééducation de Cambo. Là, c'est de la médecine de guerre. " raconte Nicolas Bridoux, le directeur de la clinique Landouzy.

Les établissements s'étaient regroupés il y a deux semaines et avaient contacté l'ambassade d'Ukraine pour proposer leur aide. Une collecte était en cours, quand, en début de semaine, l'ambassade les a rappelé pour leur faire part de l'urgence. "Chaque fournisseur, chaque laboratoire avec qui on a l'habitude de travailler ont été sensibles à notre démarche. Certains ont doublé les volumes que nous commandions.", se réjouit Nicolas Bridoux . Les transports Lataste aussi ont apporté leur pierre à l'édifice en fournissant un poids-lourd.

Une fois arrivés à Paris, les dons seront reconditionnés avant de repartir en direction de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine et à Cambo-les-bains, d'ores et déjà, un nouveau convoi est en train d'être monté. Il devrait partir dans quinze jours.