Guet-apens, embuscades, tirs de laser, LBD : des violences nocturnes à Brest

Des violences et des actes de délinquance ont émaillé la nuit de mercredi à jeudi à Brest. D'abord, vers 22h15, un bus du réseau Bibus a été caillassé quartier Kérédern. Quelques minutes après, deux scooters, un vélo électrique et des palettes sont brûlées à Pontanézen.

Plus tard, quartier Kérangoff, une brigade cynophile est prise dans un guet-apens tendu par une dizaine d'individus qui leur jettent des projectiles. Ils sont ensuite pris dans une nouvelle embuscade, bloqués par des poubelles. Ils sont notamment ciblés par un tir de pointeur laser dans le but de les aveugler. En réponse, et avec le renfort de la BAC, ils répliquent avec un tir de LBD.

Suite à ces violences, un jeune de 17 ans est interpellé et placé en garde à vue. Il sera déféré ce vendredi devant le tribunal judiciaire de Brest. Il est connu des services de police et sortait très récemment d'un séjour en prison.