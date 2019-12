La police vient d'arrêter trois hommes de 17 à 19 ans. Deux seront jugés ce lundi en comparution immédiate à Orléans. Ils sont accusés d'avoir agressé quatre personnes fin novembre dans l'agglomération orléanaise, pour leur voler leurs iPhones. Tout commençait via une annonce sur le site Leboncoin.

Guet-apens sur Leboncoin : ils aspergeaient leurs victimes de gaz lacrymogène et leur volaient leurs iPhones

Orléans, France

Trois jeunes de 17 ans, 18 ans et 19 ans, viennent d'être interpellés par la police. Les deux majeurs sont convoqués ce lundi devant le tribunal correctionnel d'Orléans, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Ils sont poursuivis pour vols avec violences, commis le 28 et le 29 novembre à Orléans, Fleury-les-Aubrais, La Chapelle-Saint Mesmin et Ingré.

Le mode opératoire est toujours le même, selon le parquet d'Orléans. Un des trois jeunes commence par contacter un vendeur d'iPhone sur le site de revente en ligne Leboncoin, en prétendant être un acheteur potentiel. Un rendez-vous est fixé. Et, une fois sur place, les trois individus sont présents et volent le téléphone, soit à l'arraché, soit en aspergeant leur victime de gaz lacrymogène.

Procès en comparution immédiate ce lundi à Orléans

L'un des deux majeurs a été placé en détention provisoire, l'autre a été placé sous contrôle judiciaire. Ils seront tous les deux jugés en comparution immédiate ce lundi, indique le parquet d'Orléans. Le mineur quant à lui sera présenté à un juge pour enfants. Aucun des trois n'a d'antécédents judiciaires.