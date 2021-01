Guide Michelin 2021 : une seule première étoile pour la Bretagne

La Bretagne gagne une nouvelle étoile au guide Michelin. Parmi les 54 nouveaux promus, figure le Moulin de Rosmadec à Pont-Aven (Finistère). A sa tête, on trouve le chef Sébastien Martinez, 33 ans, installé à Pont-Aven depuis l'année dernière seulement. "C'est un grande récompense, un grand honneur, je sais la valeur que çela a ... C'est un Graal et je mesure la chance de l'obtenir la première année seulement de mon installation", s'émeut-il.

La Bretagne compte désormais 34 établissements avec une étoile et 2 restaurants avec deux étoiles.

Plusieurs étoiles vertes

Le guide Michelin a également décerné des "étoiles vertes" qui récompensent les restaurants engagés dans une démarche éco-responsable. Cinq "étoiles vertes" ont été distribuées à des restaurants bretons, dont deux à des cuisines déjà étoilées : Ima et Holen à Rennes et Maison Tiegzh à Guer. Parmi les autres lauréats non-étoilés : L’Empreinte à Vannes et Les Jardins Sauvages à Cournon.

Trois restaurants perdent leur première étoile : le Maubourg au château de Locguenolé (Morbihan), le domaine de Rochevilaine (Morbihan) et le Saison à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine).