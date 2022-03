Guide Michelin : une étoile verte dans la Manche

Statu quo pour les restaurants manchois au Michelin. Le célèbre guide gastronomique a dévoilé son palmarès 2022 ce mardi depuis Cognac, en Charente. Les quatre établissements manchois sont :

Le Pily à Cherbourg-en-Cotentin

Mascaret à Blainville-sur-mer

L'Intuition à Saint-Lô

La Marine à Barneville-Carteret

Ces quatre établissements conservent leur macaron.

Cette année, la grande nouveauté, c'est un classement des étoiles vertes, qui distingue des restaurants proposant une cuisine éco-responsables. Parmi les six établissements récompensés, on retrouve L'Auberge sauvage à Servon, dans la baie du Mont-Saint-Michel, du chef Thomas Benady. "Avec sa compagne, il a retapé un ancien presbytère et créé un immense potager où il puise une partie de ses légumes, de ses fleurs et de ses plantes aromatiques. Le reste provient d’un maraîcher local, tout comme le poisson d’un petit pêcheur de Granville dont la philosophie épouse celle du chef", indique le Guide sur son site.