La famille de Nolan, 8 ans, tué à vélo à Guilherand-Granges, lance un appel à témoins

"C'est innommable ce qu'il se passe, c'est innommable de devoir retourner sur les lieux du drame pour poser des affiches parce qu'on veut comprendre ce qui a pu se passer ce jour là". Christine, la grand-mère maternelle de Nolan, se sent abandonnée près de six mois jour pour jour après l'accident qui a coûté la vie à son petit-fils âgé de 8 ans. Le 26 novembre dernier, Nolan rentrait d'une balade à vélo avec son grand-père et son frère lorsqu'il a été percuté par un bus au carrefour de l'avenue Sadi-Carnot, juste avant le pont Mistral. Aujourd'hui, la famille de Nolan attend que des responsabilités soient établies et a donc décidé de lancer un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour avoir des témoignages sur l'accident. La famille est joignable au 06.30.69.59.10.

"On nous dit d'attendre, d'attendre encore, c'est insupportable pour nous"

Pour la grand-mère de Nolan, le manque d'information est très difficille à vivre. La famille a demandé au juge d'instruction une reconstitution de l'accident, mais pour l'instant rien n'est prévu.