Guilherand-Granges : six mois de prison avec sursis pour avoir agressé une femme enceinte

L'homme n'était pas présent à son procès. Pas d'avocat non plus pour le représenter. La victime était en revanche présente avec son compagnon et leur petite fille née quelques semaines après l'agression, puisqu'au moment des faits la future maman était enceinte de 8 mois.

Elle a raconté à nouveau son histoire : elle promenait son chien sur les berges du Rhône lorsqu'elle est interpellée par un homme qui lui adresse des "bonjours" insistants. "J'ai répondu doucement et il m'a dit pourquoi tu me réponds pas" explique Cécile. "Lorsque je lui ai dit que j'étais enceinte, il a essayé de me donner un coup de pied au ventre." Cécile parvient à esquiver en mettant son bras devant son ventre. Résultat : un poignet cassé et vingt jours d'interruption temporaire de travail (ITT). Elle a encore du mal à donner le bain à sa petite fille.

On sait peu de chose de la version de l'agresseur : en garde à vue, il a expliqué qu'il avait bu beaucoup de bières fortes. Il avait un taux d'alcoolémie de 1,04 gramme par litre de sang. Il a aussi expliqué qu'il voulait rencontrer une dame alors qu'il était célibataire.

L'émotion est forte quelques heures après qu'un homme a attaqué des enfants au couteau à Annecy. Le Rassemblement National s'empare du sujet : l'agresseur est un étranger en situation irrégulière ; à l'issue de sa garde à vue, les policiers lui délivreront une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

La justice prend seulement les faits en compte : un coup de pied qui a fracturé un poignet sur une personne fragile. L'homme avait un casier judiciaire vierge, il travaille depuis plusieurs années à Valence. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis et à 5 ans d'interdiction du territoire national.