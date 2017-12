Guilherand-Granges : trois voleurs arrêtés grâce à la présence d'esprit d'un témoin

Trois voleurs qui venaient de subtiliser la carte bleue d'une personne qui faisait son plein mardi ont pu être interpellés par la police grâce aux bons réflexes d'un témoin à Guilherand-Granges en Ardèche.

C'est le drôle de manège des trois hommes qui intrigue le témoin. Mardi midi, ils abordent une dame âgée qui prend de l'essence à la station de l'Intermarché du Pont des Lônes. Deux d'entre eux détournent son attention pendant qu'un troisième repère son code et lui subtilise sa carte après son plein. La septuagénaire ne se rend même pas compte qu'elle vient de se faire voler sa carte bancaire.

Il note la plaque d'immatriculation de la voiture

Le témoin n'ose pas intervenir car les voleurs sont trois et ils sont costauds. Il file alors au commissariat pour signaler le problème. Quand il ressort, surprise ! Il les voit devant une banque dans Guilherand-Granges. Cette fois, il note la plaque d'immatriculation de leur voiture. Il alerte les policiers qui interpellent les trois individus. Ces Marseillais avaient juste eu le temps d'utiliser la carte bleue pour s'acheter pour cent euros de jeux à gratter.

Une équipe venue de Marseille

Deux des trois voleurs avaient déjà des antécédents judiciaires. Ils ont été condamnés à un an et neuf mois de prison ferme. Leur complice écope de six mois avec sursis.