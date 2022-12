Guilherand-Granges : un rassemblement pour Nolan, décédé après avoir été percuté par un bus

Un petit vélo blanc accroché sur une grille au bord de l’avenue Sadi-Carnot de Guilherand-Granges en Ardèche. Les manifestants l'ont installé en la mémoire de Nolan, ce garçon Isérois de 8 ans. C'est ici qu'a eu lieu l'accident, dans ce virage, juste avant le pont Mistral.

Il y a une semaine le samedi 26 novembre, Nolan a perdu la vie après avoir été renversé par un bus à Guilherand-Granges alors qu'il était à vélo accompagné de son grand-père et de son frère. Ce samedi 3 décembre, un peu plus d'une centaine de citoyens et de membres d'associations de cyclistes se sont réunis sur les lieux de l'accident pour apporter leur soutien à la famille du garçon. Ensemble ils ont respecté une minute de silence puis ont appelé à une amélioration des aménagements destinés aux cyclistes.

Ils réclament des pistes cyclables sécurisées aux abords et sur le pont Mistral

Pour Nicolas Martin, Président de l'association Roule en ville à vélo de Valence, ce virage de l'avenue Sadi-Carnot n'est pas sécurisant pour les vélos. Située en amont du pont Mistral cette voie est accessible aux bus, aux voitures et aux vélos. Le problème selon lui c'est que la bande cyclable n'est quasiment plus visible, elle est effacée suite aux nombreux passages des véhicules.

Des citoyens et des cyclistes réclament des pistes cyclables sécurisées après l'accident dramatique de Guilherand-Granges. © Radio France - Lucile Auconie

Nicolas explique : "le pont Mistral a été identifié très tôt comme un des points noirs de l'agglomération. Nous avons obtenu des bandes cyclables en 1996. Aujourd'hui nous demandons une amélioration, il faut des pistes cyclables séparées par un mur bétonné de sorte qu'en aucun cas, une voiture puisse rouler sur la piste. Il faut trouver une solution, le pire est arrivé ici".

Les manifestants sont en colère. Certains prennent la parole au micro regrettant qu'aucun élu ne se soit déplacé :"je voudrais dire qu'à la place des jolies fleurs, s'ils avaient mis un mètre de plus de large, le petit aurait eu une piste cyclable et il serait encore en vie aujourd'hui."

En attendant des améliorations concrètes sur les infrastructures pour les vélos, l'association Alterre appelle à se retrouver sur les lieux de l'accident en la mémoire de Nolan tous les premiers samedis de chaque mois à 16 heures.