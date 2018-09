Niort, France

Ce sont des propos extrêmement violents qui émaillent la lettre anonyme envoyée avant-hier à Guillaume Chiche à son bureau de l'Assemblée Nationale : menaces physiques et antisémites. Le député LREM y est particulièrement visé puisque la missive s'adresse "au MER***X CHICHE", écrit en lettres majuscules. Le prétexte du courrier : le débat sur la suppression éventuelle du quotient familial. Le vocabulaire est précis et reprend tous les poncifs propres aux idéologies racistes et anti-juifs. Aucune faute d'orthographe. Et des tournures complexes avec incises et majuscules là où il faut. On n'est pas dans le déferlement d'une colère subite, mais bien dans un discours construit, précis et ciblé.

Ne pas laisser passer les actes antisémites

Dès qu'il en a pris connaissance, Guillaume Chiche a décidé de porter plainte : d'abord pour montrer l'exemple : "Il s'agit pour moi de montrer aux victimes d'actes antisémites qu'il ne faut pas laisser passer ce genre d'attaques", souligne l'élu niortais. Ensuite, pour montrer aux auteurs que ce type de pressions (courageusement) anonymes "n'entament en rien sa détermination de représentant de la nation". Les menaces physiques ainsi que les injures racistes, d'autant plus à l'encontre d'un élu, constituent un délit passible d'amendes et de peines de prison. Sur son compte facebook, le député Chiche explique que "face à la bêtise, il faut savoir agir".