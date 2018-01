Genech, France

The Power of Silence, c'est le nom de l'album de Guillaume Labarre, sorti début janvier sur les plateformes d'écoute en streaming. Il propose 13 pistes, de différentes durées, mais qui se ressemblent beaucoup, et pour cause, elles sont toutes muettes.

"Je voulais montrer que , finalement, on ne sait plus ce qu'est le silence", raconte le lycéen de 16 ans, "Que ce soit à la ville ou à la campagne, on vit dans le bruit permanent". Et surtout, cet élève de 1ère ES au lycée Charlotte Perriand, a souhaité faire une bonne action : 80% des bénéfices de chaque écoute seront reversés à la Fédération Nationale des Sourds de France. L'idée est venue naturellement au jeune nordiste, qui voulait faire un coup médiatique, mais n'avait pas de talent de musicien et ne joue d'aucun instrument.

Du silence mais pas du vide

Pour parvenir à ce silence parfait, Guillaume a dû ruser, car les techniques d'enregistrement ne permettent d'obtenir le résultat qu'il attendait. "J'ai donc saisi des moments du quotidien, comme cette conversation avec ma grand-mère, dans mon salon. 1'18, de discussion que j'ai mis en sourdine. C'est devenu le morceau Time, que j'ai envoyé sur les plateformes", explique le lycéen.

L'album de Guillaume est disponible sur les plateformes musicales © Radio France - Guillaume Labarre

Guillaume ne s'attendait pas à un tel succès. Son album, sorti début janvier, a comptabilisé près de 70 000 écoutes en près d'un mois. Il se dit fier d'aider de cette façon ceux qui vivent en permanence dans le silence : "ce n'est pas grand chose, il suffit de choisir votre plateforme d’écoute et lancez l’album en boucle, c’est invisible pour vous mais c'est pour la bonne cause !"