Guillotines dans les Landes : un homme de 50 ans jugé ce jeudi après-midi pour menaces de mort sur des élus

Le 24 juillet dernier, quatre répliques de guillotines, quasiment grandeur nature, avaient été installées à Hagetmau, Samadet, Geaune et Saint-Sever. Placardée dessus : la liste des 300 élus locaux qui venaient de signer une tribune dans le Journal Du Dimanche pour soutenir la politique sanitaire du gouvernement, et notamment la mise en place du pass sanitaire. Parmi eux, une seule élue landaise : la maire d'Hagetmau, Pascale Requenna.

Le principal suspect avait rapidement été interpellé, cinq jours plus tard, confondu grâce aux images des caméras de surveillance de la ville de Saint-Sever. Il a reconnu les faits en garde à vue, mais affirme ne pas avoir eu l'intention, ni conscience, de menacer de mort des élus. Il voulait juste, a-t-il expliqué, les interpeller sur les dangers du pass sanitaire. Il regrette que "le symbole utilisé ait été mal perçu".

Ce serait gravissime que ça reste impuni

Une ligne de défense qui révolte la maire d'Hagetmau, Pascale Requenna, qui avait porté plainte à la suite des faits. "C'est une menace de mort envers des élus. Quand on utilise volontairement des symboles qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, je ne comprends pas comment on peut dire que c'est un symbole mal perçu. Je ne peux pas comprendre cet argumentaire, il est pour moi inintelligible. Ce serait gravissime que ça reste impuni", explique l'élue.

Candidat aux élections locales

Le prévenu était jusque-là inconnu de la justice. Il s'agit d'un père de famille de 50 ans, qui habite le petit village de Payros-Cazautets, près de Geaune. Un militant très engagé. Encarté au parti occitan (qui se définit comme un parti de gauche écologiste occitane), il a été candidat aux élections cantonales, sur le canton de Geaune, en 2011, sous l'étiquette RPS (Régions et Peuples Solidaires), soutenu alors par EELV. Il a également été candidat lors des dernières élections municipales, en juin 2020, dans son village.

Un militant associatif aussi. Fervent défenseur du patrimoine gascon et de la langue occitane. Il a d'ailleurs œuvré en vain pour qu'une calandreta, une école immersive, soit créée sur son canton. Il a été pendant des années président de l'ACLET, Association Culture Loisirs et Éducation en Tursan, une association qui porte des projets culturels et éducatifs dans le Tursan. Présidence dont il a démissionné il y a quelques semaines. Une personnalité bien connue donc dans le secteur de Geaune. "Un véritable personnage, haut en couleur, un peu farfelu", confie même un élu local. Un personnage qui n'avait pas hésité, lors des dernières élections municipales, à poser nu, le sexe simplement caché par une feuille de vigne, sur les tracts présentant son programme électoral...

L'homme a été placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue fin juillet, il comparait donc libre. Bernard Tastet, le maire de Samadet, commune où avait été découverte l'une des guillotines, a également porté plainte.

Il sera jugé ce jeudi après-midi devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour "menaces de mort à l'encontre d'un élu public".

