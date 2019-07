EXCLU - Guinéen tué près de Rouen : comment l'agresseur présumé a été identifié

Après l'agression mortelle de Mamoudou Barry vendredi 19 juillet à Canteleu, près de Rouen, un suspect a été interpellé ce lundi 22 juillet 2019. Nous révélons les éléments qui ont permis d'identifier cet homme de 29 ans, Français, d'origine turque, et déjà connu pour des faits de violences.

Mamoudou Barry, doctorant à l'Université de Rouen et âgé de 31 ans, a été mortellement agressé vendredi 19 juillet 2019 dans la soirée. Un suspect, Damien A., a été interpellé ce lundi a révélé LCI. Selon nos informations, le suspect est né en 1990 en France.

Un homme né en France, mais d'origine turque

Il présenterait des antécédents psychiatriques, et est connu pour plusieurs faits de violences, notamment sur sa conjointe.

Il a été interpellé à 9h20 ce lundi matin à Sotteville-lès-Rouen.

Plusieurs éléments ont contribué à l'identification du suspect

Plusieurs éléments ont permis son identification : d'abord la vidéo surveillance du réseau de transports en commun de la métropole rouennaise (l'agression s'est produite près d'un arrêt de bus). Ensuite, le suspect portait un maillot du club de football turc Galatasaray, ce qui a aidé à l'identifier.

C'est à cet arrêt de bus, à Canteleu, que s'est déroulée l'agression mortelle, vendredi soir © Radio France - Emilie Dez

Enfin, sa petite amie s'est présentée ce matin aux policiers. Elle leur a dit avoir vu son compagnon rentrer vendredi soir "très énervé et la main gonflée. _Pendant le week-end, le suspect lui a dit que c'était lui qui avait porté les coups de poings mais lui a demandé de n'en parler à personne_. Et ce lundi matin à 9h, elle s'est présentée aux policiers pour expliquer ce qu'il s'était passé", explique une source proche du dossier.

Des insultes racistes évoquées par les proches de la victime

Mamoudou Barry, Franco-Guinéen, a été pris à partie juste avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal et un ami proche de la victime évoque des insultes racistes. Il affirme : "L'homme les a traités de sales noirs, il leur a dit : on va vous niquer ce soir. Il faisait allusion au match Sénégal-Algérie", comme l'a confirmé devant les enquêteurs l'épouse de Mamoudou Barry, qui se trouvait avec lui dans la voiture.

Un témoin du drame a également expliqué aux enquêteurs avoir vu le suspect "hurler tout seul contre des voitures avant l'altercation vendredi soir"

Le suspect aurait hurlé tout seul contre des voitures avant l'altercation

D'après nos informations, contrairement à ce qui a été dit dans un premier temps, le suspect n'a rien à voir avec l'Algérie : sa famille est originaire de Turquie.

L'avocat de la famille de Mamoudou Barry souhaite organiser une marche blanche en fin de semaine, la famille va se constituer partie civile, une cagnotte de solidarité sur Leetchi a été ouverte.