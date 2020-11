Alaixys Romao, milieu de terrain d'En Avant Guingamp (Ligue 2), est au coeur d'une polémique depuis ce mercredi. Sur Twitter, sur fond de crise sanitaire liée au coronavirus, il a publié un message avec une photo de l'ex dictateur libyen Kadhafi et des propos complotistes qui lui sont attribués.

Guingamp (Ligue 2) - Romao crée la polémique après un tweet et des propos attribués au dictateur Kadhafi

Alaixys Romao, agite le réseau social Twitter et bien au delà depuis ce mercredi 11 novembre. Le milieu de terrain d'En Avant Guingamp (Ligue 2) a en effet publié un message dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus.

On y voit une photo de l'ex dictateur libyen Mouammar Kadhafi et des propos qui lui sont attribués. "Ils créeront eux-mêmes le virus, et ils vous vendront les antidotes par la suite. Faisant semblant de prendre leur temps pour trouver la solution, alors qu’ils l’ont déjà..."

Il va devoir s'expliquer

Ces propos, sur fond de théorie du complot, ont suscité moult réactions et notamment d'indignation. Ils seraient en effet très mal passés du côté des dirigeants d'En Avant, l'image du club étant évidemment associée au joueur. Alaixys Romao, arrivé cet année dans les Côtes d'Armor pour une saison, devrait s'en expliquer ce jeudi auprès du président d'En Avant Guingamp et pourrait être sanctionné selon nos confrères du Télégramme.