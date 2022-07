Guingamp : un couple incarcéré après la mort d'un enfant de 3 ans

Dimanche, en fin d'après-midi, les secours sont appelés au domicile d'une jeune femme de 22 ans et de son compagnon de 29 ans. Selon le procureur de la République de Saint-Brieuc, c'est la mère du petit garçon qui l'a découvert inanimé dans sa chambre. Sur place, les gendarmes constatent des "traces d'ecchymoses" sur le corps de l'enfant, et un logement "dans état avancé d'insalubrité".

Privation de soins

Une autopsie est ensuite pratiquée à l'Institut médico-légal de Rennes. Selon les examens pratiqués, le petit garçon serait "probablement" mort des suites d'un traumatisme crânien.

Aussitôt placés en garde à vue, la mère et le beau-père de l'enfant "n'ont pas été en mesure d'expliquer les circonstances" de la mort de l'enfant, explique le procureur de la République de Saint-Brieuc. Le beau-père a été mis en examen ce mardi pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. La mère pour violences sur mineur de moins de 15 ans, privation de soins par ascendant et non assistance à personne en danger. Tous deux ont été placés en détention provisoire.