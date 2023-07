Guingamp : une enquête ouverte après le meurtre d'un jeune homme de 21 ans

C'est l'un de ses amis venu lui rendre visite qui a découvert son corps ce mardi 25 juillet dans un appartement situé au premier étage d'un petit immeuble de Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Selon les premières constatations, la victime, un jeune homme de 21 ans, présentait plusieurs dizaines de coups de couteaux sur le haut du corps. Le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz, indique ce vendredi qu'une enquête de flagrance est ouverte, "du chef de meurtre avec préméditation".

Meurtre avec préméditation

Cette enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherche de Rennes, "en co-saisine avec la brigade de recherches de Guingamp", précise le procureur de la République dans un communiqué. Une autopsie a été réalisée pour établir la cause exacte de la mort. Selon les médecins légistes, le jeune homme a succombé à ses blessures. "Les investigations sont actuellement en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits, d’identifier et d’interpeller au plus rapidement l’auteur."