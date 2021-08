Guirec Soudée : un protocole de recherches lancé pour retrouver le navigateur

Un protocole de recherche est lancé depuis les Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) français et portugais pour essayer de localiser Guirec Soudée. Le navigateur breton n'a pas donné de nouvelles, ni sur sa localisation, si sur l'état de son embarcation, depuis le 29 juillet dernier. Embarqué dans une traversée de l'Atlantique depuis le 15 juin dernier, le costarmoricain a essuyé une grosse tempête le 3 juillet, laissant ses deux téléphones satellite et ses antennes hors d'usage. Depuis, son équipe logistique a pu le joindre à quatre reprises à l'aide de communications via des cargos de passage. "Il disait qu'il allait bien et qu'on se reverrait en septembre", explique Alice Claeyssens, sa chargée de communication.

Un protocole de recherches à destination des cargos

Mais depuis le 29 juillet, où sa dernière position GPS a pu être détectée, le navigateur n'a pas donné signe de vie. "Mais il n'y a pas encore eu de balises de détresse", se rassure Alice Claeyssens. Les estimations, très hypothétiques, le situeraient à environ 480 kilomètres au nord de l'île de Terceira dans les Açores, en plein océan Atlantique.

Un protocole de recherche est alors lancé à l'aide des Cross français et portugais. "Le MRCC Ponta Delgada au Portugal se charge de prévenir les cargos qui sont susceptibles de croiser la zone de localisation estimée de Guirec afin d'avoir une vigilance accrue, de veille et de surveillance radar", explique sa chargée de logistique. "Cela reste une traversée qui se corse car nous n'avons pas de nouvelles de sa localisation ni de son niveau de batterie. Mais on garde espoir de le voir arriver bientôt ! Ça sera l'occasion de lui passer un bon savon", sourit-elle.