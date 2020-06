Gujan-Mestras : arrestation d'un couple de dealers

La gendarmerie a interpellé ce lundi à Gujan-Mestras un homme et une femme qui vendaient depuis quelques temps de la cocaïne et de l'héroïne autour de chez eux. Lors d'une perquisition à leur domicile les gendarmes ont retrouvé de la drogue, de l'argent et des armes.