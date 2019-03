Gujan-Mestras - Deux ans ferme pour le braqueur du kiosque de la gare

Gujan-Mestras, France

Vers 08h00, cet individu d'une trentaine d'années avait fait irruption au kiosque de la gare de Gujan Mestras. Cagoulé et armé, il avait menacé la gérante lui réclament la caisse. Une fois son méfait accompli, 300 euros en poche, il s'est enfuit à pied dans les rues de la commune. La gérante, fort heureusement, n'a pas été blessée mais a été fortement choquée.

Une patrouille de la brigade de Gujan-Mestras, arrivée rapidement sur les lieux a recueilli les premiers témoignages et a diffusé l'alerte.

Le braqueur confondu par son ADN

Les gendarmes de la compagnie d'Arcachon, arrivés en renfort, ont mis en place un vaste dispositif de recherche et d'investigation sur la commune et dans les communes limitrophes. Suite aux premières constatations très minutieuses et à plusieurs recoupements réalisés, les forces de l'ordre parviennent, en début d'après-midi, à interpeller l'homme à son domicile gujanais et le placent en garde à vue. Grâce à plusieurs investigations techniques, il sera confondu par son ADN. Il n'aura pas d'autres choix que de reconnaître les faits.

Présenté en comparution immédiate, ce mercredi, il a été condamné à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'issue de l'audience, et condamné également à verser 2000 euros de dommages ét intérêts à la victime.