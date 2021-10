Deux femmes meurent dans leur maison emboutie par un jeune chauffard alcoolisé à Gujan-Mestras

Deux femmes de 46 et 48 ans sont décédées dans leur maison de Gujan-Mestras, en pleine nuit à 1h et demie du matin ce samedi. Un conducteur alcoolisé de 19 ans a fait une sortie de route et a embouti le mur de la maison qui abritait la chambre à coucher.