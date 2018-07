Samedi soir une partie du toit de la galerie marchande s'est effondré suite aux intempéries. Ce lundi les experts des assurances ont fait le tour des dégâts occasionnés. La direction de l'hypermarché prévoit une réouverture le mercredi 11 juillet et tente de rassurer les 350 salariés.

Gujan-Mestras, France

Samedi soir vers 21h30 l'un des deux toits du magasin s'est effondré. 44 millimètres d'eau étaient tombés en 30 minutes sous une pluie d'orage. L'eau accumulée sur la structure a causé sa rupture sur environ 40 mètres carrés. La mairie de Gujan-Mestras a immédiatement pris un arrêté de fermeture administrative.

On ne connait pas encore le montant de la facture mais la direction promet qu'elle fait tout son possible pour pouvoir rouvrir les portes du centre commercial mercredi prochain. Entre le magasin U et sa galerie marchande environ 350 personnes sont au chômage technique depuis samedi soir.

Les contrats et les salaires des employés de l'hypermarché sont maintenus. Même chose pour les CDD et les saisonniers qui devaient embaucher cette semaine. Pour les commerçants de la galerie, ils ne paieront pas le loyer de juillet.

- Jérôme Vallier, directeur du centre commercial

Seulement cinq commerces de la galerie marchande pourraient rester fermés plus longtemps et seront isolés du reste du magasin pendant la période des travaux.