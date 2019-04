La Fédération Française de Rugby condamnée à verser un million d'euros à Guy Novès

Toulouse, France

Le Conseil des Prud'hommes de Toulouse a rendu sa décision ce lundi après-midi : la Fédération Française de Rugby est condamnée à verser 1,008 million d'euros à Guy Novès.

Guy Novès : "Laver l'honneur d'une personne"

Guy Novès s'est dit "satisfait" à la sortie du Conseil de Prud'hommes. "La faute grave n'y est pas. Cela fait de nombreux mois que j'étais renfermé sur moi-même. C'est dur d'avoir eu à subir ce genre d'accusations."

La faute grave reconnue

Guy Novès, licencié par la Fédération Française de rugby le 27 décembre 2017 pour faute grave, avait engagé une procédure en justice pour dénoncer le caractère abusif de cette éviction. Il réclamait 2,9 millions. Il a donc été en partie débouté. Le Conseil reconnait la faute grave mais ne va pas dans le sens du camp Novès concernant les demandes d'heures supplémentaires entre autres.

Me Joseph Aguera : "Vous imaginez de quel côté se trouve la satisfaction"

"Le Conseil des Prud'hommes a fait preuve d'une très grande sagesse. Lorsque vous avez quelqu'un qui demande trois millions et qui obtient un million, vous imaginez de quel côté se trouve la satisfaction. Nous avons eu droit à des demandes exagérées, sur un ton excessif. Nous arrivons à des choses qui me semblent équilibrées", réagit l'avocat de la FFR Me Joseph Aguera sur France Bleu Occitanie.

La Fédération Française de Rugby a un mois pour éventuellement faire appel de la décision : _"_On va analyser cette décision ensemble et on verra", conclut Me Aguera.