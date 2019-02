Guy Novès : "Pas facile d'entendre une série de mensonges"

Toulouse, France

Pendant 45 minutes, l'avocat de l'ancien sélectionneur, Me Nougarolis, a pris la parole. Derrière, l'avocat de la FFR, Me Aguera a pris le relais. Près de deux heures d'audience pour justifier un licenciement abusif d'un côté, démonter cette idée de l'autre. A la sortie, Guy Novès s'est exprimé.

Guy Novès : "14 mois que je suis à la maison avec une bâche sur la tête"

"Je m'attendais à ce que l'avocat de la FFR cherche à attirer l'attention des juges. D'entendre une série de mensonges comme ça a été le cas, ce n'est pas facile quand on a donné pendant 40 ans de sa vie. Ceux qui me connaissent peuvent avoir leur avis. Si mon orgueil était démesuré, je n'aurais pas vécu pendant 40 ans dans le monde du rugby; avec trois générations de joueurs. Cela va faire 14 mois que je vis ça. Que je suis à la maison avec une bâche sur la tête, en train d'attendre. C'est une souffrance sportive, professionnelle. Quand ça vous tombe dessus, sans raison valable, je le vis très mal", a lâché Guy Novès.

L'homme aux quatre coupes d'Europe et dix Brennus avec le Stade Toulousain a réagi à l'absence du président de la Fédération Bernard Laporte et de son vice-président Serge Simon : "Ils pensaient sûrement être bien représentés. Ils ont d'autres choses à faire, leur réflexion doit être ailleurs. On a beaucoup parlé de CDD, de CDI, je n'ai pas eu l'impression que l'on parle réellement de la faute grave. Je leur laisse le soin de trouver la faute grave. Tout ce qu'on dit me fait sourire."

Sur le XV de France actuel ? "Je suis désolé par rapport aux résultats. Quand on me reproche mon management cassant, il parait qu'aujourd'hui il y a une très bonne ambiance en équipe de France..."

La décision du conseil de Prud'hommes de Toulouse sera rendue le 8 avril prochain.