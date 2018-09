Un enfant de trois ans est entre la vie et la mort. Son bras a été arraché par une machine à laver en mode essorage, ce mercredi 26 septembre à Guyancourt, dans les Yvelines. Il avait glissé son bras entre le tambour et la paroi. Un défaut de verrouillage a été identifié sur la machine.

Un enfant de trois ans dont le pronostic vital est engagé a eu le bras arraché au niveau de l'épaule, ce mercredi, par une machine à laver en mode essorage. Cela s'est passé à Guyancourt, dans les Yvelines. Le petit garçon était parvenu à glisser son bras entre le tambour et la paroi. La porte de la machine n'était pas verrouillée.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, aux alentours de 16h, ils ont trouvé l'enfant dans la rue, saignant abondamment. Sa maman était sortie faire quelques courses et l'avait laissé, lui et un autre enfant d'un an, à la garde de sa grande sœur de 8 ans. Le petit garçon a été transporté, dans un état grave, à l'hôpital Necker de Paris. On ignore si son bras, qui a pu être récupéré, pourra être greffé.

Une expertise a été effectuée sur la machine à laver, qui montre une défaillance technique au niveau du système de verrouillage.