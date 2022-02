Gyrophare allumé, un faux policier arrêtait des automobilistes sur les routes du Loiret

Un homme de 43 ans, se faisant passer pour un policier, a été interpellé dimanche par la police à Orléans. Il circulait en voiture banalisée, gyrophare allumé, et interceptait des véhicules. Il se contentait visiblement d'échanger avec les automobilistes qu'il arrêtait, sans leur soutirer d'argent.

La police d'Orléans indique avoir interpellé dimanche 6 février, dans la soirée, un homme de 43 ans, qui circulait en voiture avec un gyrophare bleu allumé, se faisait passer pour un policier et arrêtait des automobilistes. Ce loirétain, sans casier judiciaire et inconnu des services, a d'abord été placé en garde à vue, puis hospitalisé en soins psychiatriques.

Habillé en civil dans une voiture banalisée, mais avec un gyrophare

Dimanche 6 février, dans sa Clio, gyrophare allumé, il circule sur l'autoroute A 10 entre Orléans et Blois, et se met à la hauteur d'une automobiliste, puis lui demande de sortir à la prochaine aire de repos, au niveau de Meung-sur-Loire, ce qu'elle fait. L'homme habillé en civil, reproche à la conductrice d'avoir son plafonnier allumé, ce qui n'est pourtant pas un délit (et qui suscite la méfiance de l'automobiliste, qui contactera ensuite le 17).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après quelques instants, le faux policier repart et quitte l'autoroute : un peu plus tard, à Chaingy, il demande à une autre conductrice de s'arrêter sur le bord de la route, lui demandant de baisser sa vitesse. Puis il engage la conversation (sans autres suites). Jugeant son comportement suspect, elle décide alors de le suivre et de prévenir la police.

Des armes retrouvées dans sa voiture

A 20h20, dimanche, l'homme est alors interpellé quai Saint-Laurent à Orléans, puis placé en garde à vue. Dans son véhicule , un pistolet airsoft et un poing américain à impulsion électrique sont retrouvés. L'homme devrait être poursuivi pour usurpation d'identité d'un représentant de l'autorité publique, et port d'armes.