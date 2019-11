Cinq agents hospitaliers ont été agressés par un patient lundi soir aux urgences d'Amiens

Amiens, France

L'homme menaçait de fuguer au moment de son hospitalisation et allait être attaché quand il s'est débattu et a frappé cinq personnes dans le service des urgences de l'hôpital d'Amiens ce lundi 4 novembre 2019 dans la soirée. Les cinq agents agressés sont des brancardiers et des infirmiers. Depuis cet été et la mort d'un patient qui avait fugué, sur avis médical, les patients qui menacent de s'enfuir sont attachés. Le syndicat Force Ouvrière rencontre la direction à ce sujet ce jeudi 7 novembre pour demander un agent de sécurité 24 heures sur 24. La direction de son côté parle d'un "geste involontaire" du patient qui souffre de troubles du comportement liés à sa pathologie.

Un rassemblement est organisé le vendredi 15 novembre de 6h à 10h devant l'hôpital d'Amiens pour alerter la population sur leurs conditions de travail. Le personnel des urgence en grève depuis le 23 septembre reconduit le mouvement jusqu'au 15 janvier 2020.