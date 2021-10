À Béziers, l'homme à la hache condamné à de la prison ferme

Le bus, dit-il, venait de lui refuser une priorité, alors il l'a forcé à s'arrêter, boulevard du Languedoc à Béziers. On est le 19 octobre, aux alentours de 20h. L'automobiliste a d'abord menacé le chauffeur et il a ensuite donné plusieurs coups de hache dans le pare-brise et sur la vitre conducteur qui est partie en éclat, avant de reprendre la route.

État d'ivresse prononcé

Il a rapidement été identifié grâce à sa plaque d'immatriculation, interpellé à son domicile une heure plus tard par les policiers de Béziers. Il s'agit d'un homme de 26 ans, célibataire et sans enfant, avec une situation stable puisqu'il travaille depuis plusieurs années. Sauf que ce soir-là, il avait beaucoup bu. "Près de neuf heures après son interpellation, il présentait encore un taux de, 0,72 mg d'alcool par litre d'air expiré" indique le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland. Au cours de sa garde à vue, il a expliqué qu'il souffre d'alcoolisme.

Obligation de se soigner

L'automobiliste a été jugé en comparution immédiate ce vendredi pour violences aggravées par trois circonstances (usage d’une arme, état d’ivresse et sur une personne chargée d’une mission de service public), dégradation d’un bien appartenant à une personne chargée d’une mission de service public, transport d’une arme de catégorie D et conduite en état d’ivresse manifeste. Le tribunal correctionnel l'a condamné à deux ans de prison dont quatre mois ferme avec obligations de se soigner et d’indemniser les victimes.

Bracelet électronique

La partie ferme de cette peine de prison sera exécutée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Un dispositif qui lui permet de garder son emploi. Il a déjà été condamné une seule fois en 2019 à une suspension du permis de conduire et un stage de sécurité routière pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Âgé de 52 ans, le chauffeur du bus, traumatisé par cette agression, avait déposé plainte.