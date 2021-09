3 jeunes de 17 à 19 ans ont été arrêtés ce mercredi. 2 d'entre eux ont reconnu être les responsables du caillassage de 2 bus scolaires et de plusieurs voitures, jeudi et vendredi dernier. Le parquet doit décider dans la journée de la suite à donner à l'affaire.

Hagetmau : 3 jeunes de 17 à 19 ans arrêtés après le caillassage de bus scolaires et de voitures

3 jeunes de 17 à 19 ans, suspectés d'être les auteurs de jets de cailloux sur 2 bus scolaires et des voitures, jeudi et vendredi dernier à Hagetmau, ont été arrêtés ce mercredi. L'un des bus avait eu son pare-brise avant brisé, et les carrosseries des autres véhicules avaient été abîmées.

Les militaires se sont rendus au domicile de l'un d'entre eux mercredi matin, qui a reconnu les faits avant de désigner ses complices. Tous 3 ont été convoqués au commissariat de Saint-Sever, sans être placés en garde à vue. Le jeune mineur était entendu ce jeudi matin, en présence de son avocat.

Un caillassage gratuit

Comme la gendarmerie le pressentait, il n'y a pas de motif à ce caillassage : pas de vengeance sur des élèves ou des automobilistes, ou encore un autre motif. Selon les forces de l'ordre, les jeunes parlent d'un "jeu ludique, amusant".

Les gendarmes les ont identifiés grâce à la vidéosurveillance et à l'enquête de voisinage. Ils ne sont pas connus de la gendarmerie ou même de la police. Il appartient désormais au parquet de décider de la suite à donner à l'affaire.