La police arrête deux voleurs de cartes bleues à Moyeuvre-Grande, ils s'attaquaient aux personnes âgées

Deux personnes originaires de Roumanie devraient être mises en examen ce jeudi à Metz. Elles vont être présentées au parquet à l'issue de leur garde à vue. Un homme et une femme, âgés de 35 et 44 ans, interpellés mardi 25 août à Moyeuvre-Grande. Ils sont soupçonnés d'avoir commis de très nombreux vols de carte bleues chez des personnes âgées. L'affaire durait depuis plus de deux ans et demi. Les malfaiteurs repéraient leurs victimes dans les marchés et supermarchés de la région d'Hagondange.

Les enfants inspiraient confiance aux victimes

Au moment de passer en caisse, ils les regardaient faire leur code de carte bancaire, et le mémorisaient. Ensuite, une femme suivait leurs proie jusqu'à chez elles, gagnait leur confiance, demandait de l'eau ou à faire chauffer un biberon pour ses deux enfants en bas âge. Elle rentrait donc dans le logement, et en profitait pour voler la carte bleue, et pourquoi pas des bijoux ou un téléphone portable. La petite bande allait ensuite retirer de l'argent ou faire des achats, en Moselle ou au Luxembourg.

Le préjudice total estimé à 25 000 euros

Le préjudice total est estimé à 25.000 euros. 17 victimes ont porté plainte. Les enquêteurs sont remontés jusqu'aux escrocs grâce à la vidéosurveillance et à leurs téléphones. Deux ont été interpellés. Un troisième a vraisemblablement quitté le territoire. Inconnus des services français, ils ne touchaient aucune prestation sociale mais vivaient uniquement de leurs vols et escroqueries.