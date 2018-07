La police de Haguenau lance un appel à témoin après la disparition d'un homme de 50 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis le mercredi 27 juin.

La police de Haguenau est à la recherche d'un homme porté disparu depuis le mercredi 27 juin.

Disparu depuis le mercredi 27 juin

Olivier Pfeffer a quitté son domicile en début d'après-midi pour se rendre au travail et n'a depuis plus donné signe de vie. Cet homme de 50 ans mesure 1m83 et porte une barbe. Il serait parti au volant d'une Fiat Punto blanche siglée "Ville de Haguenau" immatriculée AA 273 MK.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 03 88 05 21 00 ou le 17 police secours.