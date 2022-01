Haine en ligne et complot antivax : huit personnes interpellées, dont trois en Moselle

Huit personnes, deux hommes et six femmes, seront prochainement jugées à Paris pour une campagne de haine en ligne menée contre deux élues et un médecin. Les faits remontent au printemps 2021.

Un sacré coup de filet opéré dans les milieux antivax, cette semaine. Neuf personnes ont été interpellées ce mardi dans plusieurs départements (Moselle, Rhône, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine et Finistère) pour une campagne de haine menée sur les réseaux sociaux contre trois personnalités, deux parlementaires et un médecin. Sur ces neuf personnes, huit sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris pour "harcèlement moral par un service de communication en ligne".

Deux élues et un médecin pris pour cible

Il leur est reproché d'avoir organisé un véritable raid numérique sur les réseaux sociaux, au printemps et à l'été 2021. Leurs cibles : la députée En Marche de Moselle Isabelle Rauch, la sénatrice PS de Charente Nicole Bonnefoy, et un médecin du CHU d'Amiens. A chaque fois, des centaines de commentaires sur les pages Facebook de leurs victimes, en quelques heures. Souvent les mêmes mots, en lettres capitales.

Les prévenus sont six femmes et deux hommes, quadra et quinquagénaires, bien insérés socialement. Parmi eux, trois Mosellans, dont le leader du mouvement "VV" en France, ce groupuscule antivaccin originaire d'Italie, qui fait des émules dans le monde entier : il revendique aujourd'hui 20.000 partisans, dont 300 "guerriers" en France.

Dans le même temps, entre mars et juillet 2021, des affiches et des autocollants, avec les deux V ensanglantés du groupuscule, ont fleuri dans les rues de Thionville, le fief de la députée Isabelle Rauch. Signe que ce mouvement ne se cachait pas derrière des écrans, mais agissait aussi physiquement dans la ville.

L'antenne "cyber" de la gendarmerie de Metz en première ligne

Même si les investigations ont été menées sous la houlette du Pôle National de lutte contre la haine en ligne, à Paris, c'est la section de recherches de la gendarmerie de Metz, et en particulier l'antenne du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N), qui ont largement contribué à l'identification des harceleurs, et leur interpellation. Le souci étant d'éviter que les auteurs ne franchissent encore un palier, et ne mettent à exécution leurs menaces.

Les suspects, deux hommes de 45 et 54 ans, et six femmes âgées de 40 à 52 ans, seront jugés prochainement par le tribunal correctionnel de Paris. En attendant, ils ont été laissés libres sans mesure de sûreté particulière. Ils risquent deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.